Choferes de Uber acusan a autoridades por 'cobijar' a taxistas de Cancún

Conductores de la plataforma de transporte Uber condenaron el más reciente ataque de taxistas de Cancún en contra de uno de sus miembros, ante la mirada de turistas extranjeros y responsabilizan al titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia, por no castigar a los ruleteros que actúen por encima de las autoridades estatales de seguridad y transporte.

Águeda Esperilla Soto, vocera de los trabajadores de la transnacional, señaló que los taxistas no tienen autoridad para detener a sus compañeros, pero al no recibir consecuencias por los diversos ataques se sienten “cobijados” por las autoridades, a quienes acusan de omisas.

Incluso, responsabilizó al titular de Imoveqrooy a Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, del actuar de los taxistas, al declarar que Uber no puede entrar en operaciones, pese al amparo concedido por un juzgado federal.

La entrevistada consideró que hay una confusión, originada por las declaraciones de ambos funcionarios, quienes advirtieron que Uber no puede prestar el servicio sin que antes se realice la reforma en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, pese al amparo concedido el pasado 11 de enero.

También indicó que lo ocurrido el jueves pasado en Cancún, es muestra de la falta de voluntad del Congreso del Estado de Quintana Roo para regular la operación de Uber, como se estableció en el fallo de los jueces.

Por su parte, Alcázar Urrutia reconoció que no han sancionado a ninguno de los 47 operadores de taxis que se han visto involucrados en actos vandálicos en contra de choferes de Uber en la última semana, alegando que tales actos se encuentran fuera de su jurisdicción. Pero que tampoco han multado a los choferes de la plataforma o decomisado sus vehículos por operar ilegalmente.

Explicó que el Instituto sólo puede intervenir cuando existe una denuncia en contra de un conductor o socio, o si violentan alguna de los reglamentos bajo la facultad del Imoveqroo.

Sobre el caso de los actos vandálicos del pasado jueves, aclaró que son delitos contra el orden público que deben ser sancionados por las fuerzas del orden, como la Policía local o la Fiscalía General del Estado.

De encontrarse culpables y recibir una sentencia condenatoria mientras brindaban el servicio de taxi, entonces sí podrán multarlos o retirarles la unidad y hasta la concesión.

En cuanto a los choferes Uber reiteró que aún su operación en Quintana Roo no está autorizada, pues la resolución del Juzgado Federal sólo establece que pueden brindar el servicio sin necesidad de una concesión, pero aún necesitan un permiso por parte de Imoveqroo.

El conductor, quien pidió el anonimato por temor a represalias, narró que tomó el servicio que solicitó una familia de turistas rusos en plaza Las Américas, cuando fue perseguido por unidades de taxistas de Cancún.

"En cuanto arranqué me siguió un taxi totalmente polarizado, no se veía nada para dentro, me comenzó a seguir desde la plaza. Me di cuenta que me seguía y le di vuelta a la glorieta de 'El Ceviche' para ver qué hacía. Me paré con las intermitentes y también él; llegaron otros taxis con las luces altas, por lo que seguí dando vueltas en la glorieta, mientras llamé al 911, entonces me encerraron con sus unidades y no me pude mover"