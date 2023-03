Presuntos taxistas dañan auto de Uber en la zona hotelera de Cancún

Presuntos taxistas atacaron a un chofer de la plataforma de transporte, Uber , en la zona hotelera de Cancún , tras semanas de no registrar ningún tipo de agresión.

El incidente ocurrió en el paradero de playa “Tortugas” al mediodía, cuando la chofer un grupo de taxistas atacó a una chofer, quien acudió a recoger a unos turistas que habían solicitado el servicio a través de la aplicación, destaca Águeda Esperilla Soto, vocera de choferes de la plataforma.

Agregó que, al subir al vehículo, los taxistas comenzaron a atacar la unidad, incluso rompieron el cristal trasero del automóvil del lado de los pasajeros.

"Afortunadamente no lesionaron al turista, lo que demuestra su inconsciencia, porque puede haber herido a la persona y no les importa", comentó.

Pese a dicha agresión, la chofer no llamó al número de emergencia -911- ni esperó a la llegada de los agentes policiacos y, en cambio, a petición de los turistas, realizó el servicio al llevarse hacia el destino urgente.

Según Esperilla Soto, este es el primer ataque de presuntos taxistas de Cancún en contra de sus compañeros de la plataforma de la empresa internacional -del cual están enterados- tras semanas de no haber ninguna agresión, pues el último altercado ocurrió el pasado 8 de marzo .

"Esta es la prueba de que no están haciendo absolutamente nada, porque los taxistas siguen haciendo lo mismo, no hay nada que los limite ni sancione. No les pasa nada. No es cierto que sancionen a las concesiones y ni a los agresores, por eso sigue actuando igual, a sabiendas que no les van a hacer absolutamente nada".