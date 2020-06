Cierran la puerta al reinicio de actividades deportivas

A pesar de que este lunes el sur del estado aparecerá en color naranja en el semáforo epidemiológico, no se tiene planeado reanudar las actividades deportivas en la capital.

Héctor Herrera Valerio, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes en Othón P. Blanco, descartó que se tenga contemplado volver a las actividades deportivas, y señaló que esto ocurrirá hasta que el municipio se encuentre en color verde.

Luego de que el gobernador del estado anunció que a partir de este lunes los municipios del sur entrarán al color naranja dentro del semáforo epidemiológico, las autoridades deportivas en Othón P. Blanco, descartaron que esto signifique que las actividades deportivas pueden volver a la normalidad.

“Esto no quiere decir que el peligro haya pasado y que podamos relajarnos, el gobernador ha sido muy claro al señalar que únicamente pueden volver algunas actividades esenciales y entre ellas no está el deporte”, señaló el funcionario municipal.

Reconoció que la comunidad deportiva del municipio capitalino está mostrando sus intenciones de regresar a sus actividades, aunque señaló que aún no es el momento para que esto suceda, pues la incidencia en el número de personas contagiadas del Covid-19 sigue al alza y cada día son más los casos registrados.