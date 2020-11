Día de Muertos: cierre de panteones en Cancún no detiene la venta de flores

Pese a que las autoridades decidieron cerrar los panteones en el marco de la celebración del Día de Muertos, los vendedores de flores y adornos alusivos a la fecha, señalaron que hubo demanda “suficiente para sacar para los frijoles”, expresó doña Carmen.

Tras colocar en casa el altar a sus padres e hijo, ella instaló sus cubetas para intentar vender -afuera de unos de los camposantos más concurridos- algunos de los tradicionales ramos de cempasúchil que adquirió para la fecha.

Aunque no se permitieron visitas, hubo ciudadanos que no se enteraron de la disposición oficial, por lo que al encontrar las puertas cerradas optaron por comprar flores de diversos colores para adornar las ofrendas caseras.