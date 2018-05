“Han Solo”, al rescate de un estilo

Por Rafael R. Deustúa

“Solo” es la película del nuevo universo “Star wars” que más escepticismo despierta, pues toca a uno de los personajes más icónicos de la saga y cuya actuación original, a cargo de Harrison Ford, está tatuada en la cultura pop. Ya viéndola, tiene en contra ése fantasma, pero todo lo demás compensa.

Han es un joven que logra escapar de Corellia, donde era un raterillo esclavizado por un sindicato criminal, pero ahora está empeñado en convertirse en el mejor piloto del universo para poder volver a su planeta a rescatar a la chica que dejó atrás.

Si la sola idea del filme parecía un sacrilegio para los fans de “Star wars”, cuando los directores Phil Lord y Christopher Miller renunciaron el escepticismo aumentó. Que los sustituyera el ganador del Oscar Ron Howard no calmó las dudas, aún cuando el libreto fuera de Lawrence y Jonathan Kasdan, pero el nuevo director y los guionistas embonaron mejor y ofrecen un muy buen relato.

También te puede interesar: Muere papá de 'Pingu': ¡Gracias por alegrar nuestra infancia!

El libreto responde los porqués detrás del Han Solo que ya bien conocemos sin necesariamente hacer incapié en ellos, algunos se relacionan de forma obvia, otros no tanto. Todo ello mientras ofrece una cinta de aventura constante que adereza con muchos datos para quienes son más fieles seguidores de la saga -y que probablemente sólo ellos noten.

En la dirección Howard hace un trabajo impecable con los ritmos narrativos. Desde el principio entramos en materia con una persecución y a partir de ahí pocas veces baja el ritmo, pero cuando lo hace es por que es necesario para que captemos mejor un aspecto dramático. Sabe mantener la emoción y casi logra que no nos cuestionemos nada, la excepción es Alden Ehrenreich, que interpreta a Solo.

Ehrenreich se esfuerza en recrear a Solo y lo logra bastante bien, pero tiene el problema de no ser Harrison Ford y no parecerse, así que quienes estamos acostumbrados al actor veterano sufrimos con el cambio. Donald Glover enfrenta lo mismo al interpretar a Lando Calrissian (Billy Dee Williams), pero como el original no fue tan entrañable es más fácil aceptarlo.

El resto del reparto trabaja bien, desde Joonas Suotamo (Chewbacca), hasta Woody Harrelson, como mentor de Han, pasando por Emilia Clarke, Thandie Newton, Jon Favreau y Paul Bettany.

La dirección de arte y los efectos especiales -visuales y auditivos- son bastante buenos y hacen de ésta una película obligada para verse en pantalla grande.