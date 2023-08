El manejo irregular de nidos y crías de tortugas marinas en Cozumel quebranta la Ley de Vida Silvestre y el Código Penal Federal, por lo tanto, deber ser investigado si se hace una publicación periodística.

Así lo aseguró la ambientalista Guadalupe Álvarez Chulin, quien puntualizó que la primera instancia en intervenir debe ser la Subdirección de Ecología, acompañada de la CONANP, si esto ocurre en un área natural protegida.

La presidente de la organización Cielo, Mar y Tierra A.C. (CITYMAR), lamentó que las autoridades encargadas de vigilar que no se registren delitos ambientales en la isla, sean omisas y desconozcan lo que ocurre en torno al campamento tortuguero que está bajo su cuidado, como el caso de una empresa dirigida por extranjeros que está comercializando rescates y liberación de tortugas.

Recordó que esta no es la primera vez que esto ocurre pues en el periodo de gobierno 2016-2018, personal de la Subdirección de Ecología estuvo envuelto en este delito y no se les sancionó, pese a que se beneficiaron económicamente. “Espero que ahora no ocurra lo mismo”, recalcó.

CITYMAR: Piden investigar manejo irregular de tortugas marinas en Cozumel / (Foto: Cortesía)

Guadalupe Álvarez declaró que esto es muy grave ya que se trata de la manipulación de organismos marinos protegidos, mismos que solo pueden ser manipulados por personal autorizado y capacitado.

Citó el artículo 60bis-1 de la Ley General de Vida Silvestre que a la letra indica que ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.

Agregó que las tortugas caguama y verde o blanca, que anidan Cozumel, son especies con categoría de protección por estar en peligro de extinción de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en veda desde el año 1990 en México.

En el aspecto legal se castiga con pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a tres mil días multa a quien ilícitamente manipule a estos reptiles, según el artículo 420 del Código Penal Federal.

Añadió que si se viola esta ley en un área natural protegida, que es el caso pues San Martin está bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se aplicará una pena adicional de tres años más de prisión y hasta mil multas adicionales.

Como se dio a conocer en este medio de comunicación la empresa Cozumel Sea Turtles Search & Rescue promociona la venta de tours en la zona de anidación en redes sociales e internet para grupos de cuatro a 40 personas a un costo de 70 a 95 dólares americanos.