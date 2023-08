Gracias al compromiso y apoyo de jugadores, empresarios y sociedad, el Torneo de Golf “Para Masters de Corazón” de Fundación Ciudad de la Alegría sigue haciendo historia en Cancún al sumar en su edición número XVI, 144 jugadores y más de 30 importantes patrocinadores que a lo largo de los años han confiado y una vez más se suman a la causa para continuar transformando vidas.

Esta edición XVI, una vez más se abandera como Copa Gobernador de la mano de la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, quien como nosotros está convencida que trabajando en conjunto podremos seguir velando por la población más vulnerable y ayudarlos así, a seguir construyendo su futuro con valores, desarrollo integral, humano y espiritual para poder ofrecerles una vida digna.

Además de la oportunidad de ayudar a los demás, una de las características de este torneo son los premios de primer nivel por los que compiten los jugadores, que en esta ocasión no serán la excepción, ya que habrá automóviles último modelo en hole in one, motocicletas, pantallas y muchas sorpresas más, esto sin mencionar la deliciosa comida y la grata experiencia que viven los jugadores.

Cabe resaltar que desde 2003 cada uno de los Torneos de Golf de Fundación Ciudad de la Alegría viene acompañado de avances, prosperidad y desarrollo con la construcción de cada uno de los Hogares que conforman la ciudad, becas para más de 3 mil niños y el fortalecimiento de los servicios comunitarios, todo ello gracias al compromiso social y amor de cada uno de los participantes y patrocinadores que ponen su tesoro y corazón en manos de la Fundación.

Ciudad de la Alegría realiza XVI Torneo de Golf “Para Masters de Corazón” / (Foto: Cortesía)

Torneo de Golf “Para Masters de Corazón”, un legado de prosperidad