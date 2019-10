Clan Beristáin amasa incuantificable fortuna en sólo ocho años

Castro | O. Martínez /SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En los últimos ocho años, los hermanos Beristáin han amasado una incuantificable fortuna en el sector inmobiliario, más de una docena de propiedades adquiridas en el norte del estado, sin contar aquellas ubicadas en otros estados, como Yucatán a nombre de la actual presidenta municipal Laura Beristáin Navarrete.

El mayor número de propiedades corresponden a Luz María Beristáin, quien recientemente concluyó el cargo en el Senado de la República. Entre 2010 y 2017, la ex legisladora se hizo de siete propiedades, algunas ubicadas en zonas de alta plusvalía.

En la zona hotelera de Cancún cuenta con un departamento de 200 metros cuadrados adquirido en 2013, en el lote 17 de la calle Pez Volador, cuyo valor de compra asciende a 1 millón 600 mil pesos. La propiedad la comparte con su sobrino Carlos Andrés Calvo Beristáin, también jugador del Atlante FC.

En residencial Yikal de Cancún, ubicado en la Supermanzana 40, tiene dos departamentos de 139 metros cuadrados en el mismo edificio, uno con el número 36 y otro con el número 37.

El 37 le fue vendido directamente por la inmobiliaria en 2010, por dos millones 390 mil pesos; el 36 fue adquirido a través de un crédito Fovissste a 30 años por un millón 475 mil pesos en 2015.

En la calle Kukulcán, de la Supermanzana 26, en el centro de Cancún, cuenta con otra casa de 174 metros cuadrados que adquirió en 2011 con un crédito Infonavit por un valor de 13 mil 900 pesos, según los datos ingresados ante el Registro Público de la Propiedad, aunque se desconoce si se trata de un error el monto reportado.

Luz María tiene propiedades en Bosques del Caribe

En el fraccionamiento Bosques del Caribe, localizado en la Supermanzana 130, la ex senadora de la República compró al mismo tiempo dos propiedades colindantes (439 y 441) a un particular, de cuatro mil 200 metros cuadrados cada uno. Ambos fueron pagados en 2016, el primero con un costo de 800 mil pesos, del segundo no se registró el monto de compraventa.

Luz María Beristáin también tiene entre sus bienes otra propiedad en Tulum registrada en julio de 2012.

Por su parte, Juan Carlos Beristáin, síndico municipal de Solidaridad entre 2016 y 2018 y presidente del DIF en el inicio de la administración de su hermana Laura Beristáin, sigue amasando terrenos a pesar de haberse quedado sin empleo, tras perder la elección a diputado local.

Apenas el pasado 7 de octubre registró una casa a su nombre de 68 metros cuadrados en el interior del Residencial Los Olivos, en Playa del Carmen, una zona exclusiva zona donde las propiedades pueden alcanzar los dos millones de pesos.

En junio de 2018 hizo lo propio con otra de 45 metros cuadrados en el fraccionamiento Pescadores, dentro del municipio de Solidaridad, y en 2015 adquirió otra vivienda en el fraccionamiento Villamar, de 80 metros cuadrados.

Previamente, en 2011, compró una propiedad en la colonia Nicte-Há, de 193 metros cuadrados; además cuenta con una posesión de una hectárea en Cancún.

Por su parte, Laura Beristáin Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, no aparece con bienes en el Registro Público de la Propiedad, aunque según su declaración patrimonial de 2016 tiene cinco inmuebles: tres en Mérida, Yucatán; y dos en Playa del Carmen.