Claudia la judío-búlgara que ha chantajeado a López Obrador

Con su descendencia la judía Claudia, estaría chantajeando a Obrador para que su clan gobierne el país.

En junio de 2023, el fundador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alfredo Jalife habló sobre la grave situación acerca de la verdadera nacionalidad de Claudia Sheinbaum Pardo, asegura que la ex jefa de gobierno de la CDMX nació en Bulgaria y no es mexicana, aunque no argumentó su afirmación. Alfredo Jalife-Rahme Barrios de origen libanés nacido en Mérida, Yucatán, es un médico, profesor, conferencista, escritor, articulista y analista político especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización.

Sobre la declaración de Jalife-Rahme, días posteriores Sheinbaum Pardo publicó en sus redes sociales y mostró una supuesta «acta de nacimiento» donde indica que nació en la «Ciudad de México» en 1962, pero Rahme Barrios la refutó como «falsa» argumentado que en ese año (1962) no existía la denominación «Ciudad de México», la denominación era Distrito Federal.

“Soy judío…igual que Claudia Sheinbaum”, respondió Carlos Alazraki en julio de este mismo año ante la declaración de López Obrador por llamar al comunicador “hitleriano”. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó ese jueves (30.06.2022) a los judíos que se oponen a su gobierno de "hitlerismo", por tener un pensamiento conservador, según su perspectiva. Esta declaración fue un mensaje del presidente en contra de la comunidad a la que pertenece Claudia Sheinbaum.

La judía Claudia Sheinbaum y su familia

Según el periodista mexicano Alan Grabinsky pudo clarificar para la Jewish Telegraphic Agency (JTA) es una agencia de noticias internacional que sirve a la comunidad judía, que la familia nuclear de Claudia Sheinbaum Pardo ha preferido identificarse más a una tradición de movimientos «socialistas» mexicanos, que a sus raíces judías.

Aunque la tradición sefaradí y la ashkenazí fluyen por sus venas. No es católica aunque se toma fotos con la figura de la virgen de Guadalupe y odia a los libaneses como lo asegura Rahme Barrios.

Su padre es Carlos Sheinbaum Yoselevitz cuya familia ashkenazí vino desde Lituania hacia México. El abuelo de Claudia Sheinbaum fue un comerciante de joyas que en México se vio involucrado en las actividades del Partido Comunista Mexicano.

Por su parte, su madre Annie Pardo Cemo, proviene de una familia sefaradí originaria de la ciudad de Sofía en Bulgaria. Tanto Carlos como Annie estuvieron muy involucrados en movimientos socialistas desde la década de los años 60.

En la casa de los Sheinbaum, la vida cotidiana se desarrollaba en la lengua Idish. Su vida cotidiana la llevó con platillos ashkenazíes y con observancia de las fiestas mayores judías. El Idish ha sido históricamente el idioma de los askenazíes, los judíos de Europa central y oriental.

Sobre su judaísmo y sus raíces, a inicios del junio del 2018 Claudia Sheinbaum afirmó, “mis abuelos paternos emigraron de Lituania, y mis abuelos maternos eran sefardíes de Bulgaria, no profeso ninguna religión pero evidentemente la cultura se trae en la sangre”. Esto lo dijo en el 2018, durante un encuentro con la Comunidad Judía radicada en México. “Soy cercana a la comunidad judía porque en casa celebramos las fiestas judías”.

La niña judía estudió en escuela particular de ideología krausista y marxista.

En enero de 2023, Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum dijo en una entrevista que «en la primaria a la que iban (sus hijos), la Bartolomé Cossío, había dos tardes por semana de actividades de música y otras cosas, pero aparte fueron a clases de música, a clases de ballet, de natación» vivió una vida de privilegios. La escuela privada a la que asistió Claudia, lleva el nombre de Manuel Bartolomé Cossío un pedagogo español krausista en donde se brinda educación bajo la técnica de formación «Freinet». Célestin Freinet fue un maestro y pedagogo francés. Se atribuye a Freinet la gestación del llamado «materialismo escolar», partiendo de la filosofía krausista y del marxismo. Algo que ya podemos ver en los nuevos libros de texto en México.

Al comienzo del siglo XXI existen diversos colegios particulares e instituciones de élite que llevan su nombre o anuncian las «técnicas Freinet», y en su mayoría bajo la coordinación de la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna.

Sobre la filosofía krausista a la que Claudia fue dogmatizada, se trata de una corriente intelectual fundada por el alemán Karl Krause y cuya doctrina se fundamenta en defender la idea de que las personas no debían depender de ningún tipo de organización ni del Estado para poder subsistir.

El marxismo también forma parte de la temprana formación de la judía Claudia la cual es una doctrina política y filosófica desarrollada a mediados del siglo XIX por Karl Marx (1848 filósofo y economista alemán). La base del marxismo es una crítica al sistema capitalista. Las ideas planteadas en el manifiesto comunista de Marx abogaba por el derrocamiento del sistema de clases sociales y la abolición de la propiedad privada.

Pese a su radical militancia de izquierda, la judía Claudia Sheinbaum, al igual que Jesusa Rodríguez y Olga Sánchez Cordero, aceptaron ser becarias de la Fundación Rockefeller, dueños de las petroleras Exxon y Mobil. La familia Rockefeller representa uno de los grupos élite de poder más oscuros e influyentes de los últimos cien años. Sus negocios en múltiples ramas del mercado, como el petróleo, los bienes raíces, los medios, y la política, han hecho de esta familia un ícono de poder e influencia dentro de la cultura estadounidense.

Orígenes de hostilidad entre Sheinbaum y Obrador

En marzo del año 2000, cuando López Obrador era candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, él y la judía Claudia Sheinbaum participaron en un foro sobre energía organizado previo a las elecciones del 2 de julio. Para ese entonces, Sheinbaum y Obrador, comenzaban a afianzar su carrera política en la capital del país. Sin embargo, Andrés Manuel la observó y vio en ella una rival política, por su conocimiento en movimientos sociales.

Meses después Obrador ganó la contienda electoral y la judía Sheinbaum asumiría el cargo de secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino. El hábil López Obrador cobijo a quien a la postre podría convertirse en su «némesis». La ocasión de participar en las tareas de gobierno del D.F., le llegó a Sheinbaum en diciembre de 2000, cuando era esposa de Carlos Ímaz Gispert.

En el 2004 Carlos Imaz, en ese entonces delegado de Tlalpan fue expuesto en un video aceptando 350 mil pesos de manos del empresario Carlos Ahumada en las oficinas del Grupo Quart. El video donde aparece el ex esposo de Claudia Sheinbaum junto a Carlos Ahumada tiene fecha del 1 de mayo de 2003; además es la misma oficina donde el entonces perredista, René Bejarano, fue grabado llenando una maleta y bolsas de su saco con miles de dólares.

«Mientras en la mayoría de los pueblos de la alcaldía Tlalpan la inseguridad, la falta de agua, y la falta de servicios en general son una constante, Carlos Imaz Gispert y su esposa Claudia Sheinbaum Pardo viven en una exclusiva calle privada con cámaras de seguridad, guardias de seguridad privados, agua potable, pavimento, jardines, transformador propio de energía eléctrica y servidumbre» realizaban en ese entonces, denuncias los vecinos de la zona.

De ahí que López Obrador nunca ha confiado en Claudia Sheinbaum. Como judía tratará de imponerse ante la ideología obradorista, mientras tanto ella engaña con ser la viva imagen del presidente. El proyecto de AMLO era Marcelo Ebrard pero Sheinbaum Pardo no lo permitió a costa del chantaje.

En una tertulia en la CDMX con intelectuales y artista, en esa ocasión la charla era sobre Jesusa Rodríguez y sus obras teatrales «Matar o no matar» como un espectáculo porno-militar y de «Pastorela terrorista». Entre el bullicio la plática se alargó por horas y los detractores de Sheinbaum continuaron opinando sobre su vida personal. Platicaron sobre los días en que Claudia la judía marxista participaba y colaboraba junto con los «Folkloristas» en el Centro para Estudios del Folklore en el entonces Distrito Federal y de su integración al grupo Movimiento al Socialismo (MAS).

Hay dos episodios importantes y claves. En su primer día de campaña en busca de la interna de Morena de cara a las elecciones de 2024, el ex canciller Marcelo Ebrard propuso crear una Secretaría de la Cuarta Transformación durante su posible mandato y ofreció que Andrés Manuel López Beltrán (Andy) estuviese al frente.

Otro episodio curioso. En julio pasado, Xóchitl Gálvez Ruiz, reveló que en 2017 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a Claudia Sheinbaum y a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, a su casa para invitarla a su movimiento. «Cuando me invita (AMLO) en el 2017 a ir a su grupo, me manda a Claudia Sheinbaum y me mandan a su hijo Andy, a mi casa y me plantean los dos ir con él».

Por: Mendezferrer-Martinezsanchez

Datos importantes de reflexionar

Es importante señalar que en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala muy claramente que para ser presidente de México se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años, esto es en relación al escrito que obtuvimos, en el cual se menciona que el acta de nacimiento de la señora Sheinbaum estuvo realizada en la Ciudad de México, lo que deja lugar a muchas dudas ya que en esa fecha la Ciudad de México no existía y por lo tanto el registro debería mencionar que fue en el Distrito Federal. Por lo tanto sería bueno que este documento que están señalando, se le enviara a Xóchitl y a la Suprema Corte de Justicia, para que ellos confirmen si lo que está haciendo la señora, constitucionalmente, es inconstitucional como para que, la señora, pretenda llegar a ser presidente, porque sus orígenes podrían marcar que la señora es una judía húngara y por lo tanto nacida en Hungría y esa sería una realidad que en México tendría que enfrentarse, ya que de resultar cierto, esta gente no tiene relación ni con las costumbres, ni con las tradiciones, ni mucho menos con la mexicanidad de todos los mexicanos, ya que es indispensable exigir que en este tipo de cargos, los dirigentes tienen que ser mexicanos.

Por lo tanto el Estado de Derecho Universal infinito demuestra que la mentira no brilla cuando la verdad llega y por ello se tienen que tomar las medidas correctivas necesarias, ya que está en entredicho el Estado de derecho y la obligación de cumplimiento y de respeto a la Carta Magna y esa es una gran realidad.

Es necesario que conozcamos la realidad para que la verdad sea la causa justa y para que la burla a los mexicanos no se dé, así como tampoco se burle ni a la Constitución, ni al Estado de derecho.

Asegura Xóchitl Gálvez que AMLO tiene "guardadito" en Pemex para 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un "guardadito" en Pemex que usará de manera discrecional el próximo año que se realizará la elección presidencial, señaló la senadora Xóchitl Gálvez, de visita en Ciudad del Carmen, Campeche.

Refirió que el titular del Ejecutivo está aplicando la vieja del "año de Hidalgo" para quedarse con los recursos, pero en lugar de eso debería utilizarlos para pagarles a los proveedores de Pemex a quienes se les adeudan 230 mil millones de pesos.

"Ya no veo mucha esperanza para los proveedores de Pemex, a los que les adeudan recursos. Es el año de Hidalgo, el presidente tiene un montón de dinero guardadito porque está poniendo muy bajo el precio del petróleo, y ese diferencial no se lo tiene que asignar a los estados, ese diferencial del precio del petróleo es mucho dinero que puede manejar de manera discrecional. Pues ojalá se usara ese diferencial para pagarle a proveedores", dijo.

Mencionó que a pesar de que a Pemex se le han destinado 1.5 billones de subsidios, sigue endeudado, por lo que se debe investigar por qué "sigue perdiendo dinero, o alguien se roba el dinero o hay gente muy inepta".

Expuso que el aumento que tendrá Petróleos Mexicanos en su presupuesto para 2024, será destinado a la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ya tiene un sobrecosto de alrededor de 19 mil millones de pesos, y "está chupando el recurso de Pemex", dijo.

"Si bien es cierto Pemex va a tener un incremento, a través de la Secretaría de Energía de 171 mil millones de pesos, todo indica que va para la refinería de Dos Bocas. No hay claridad en cuanto al detalle del presupuesto que presentaron, pero muchos especialistas me han comentado que estiman que Dos Bocas se va a ir a 27 mil millones de pesos en costos, cuándo originalmente iba a costar 8 mil millones de pesos", aseguró.

Detalló que ello implica una reducción para Pemex Exploración y el mantenimiento de las plataformas, lo que ha ocasionado accidentes y fallecimiento de trabajadores.

"Hay una reducción evidente para Pemex en todo lo que tiene que ver con mantenimiento de plataformas, y esto sí para nosotros en el Senado es preocupante, por la cantidad de accidentes que hemos tenido en las en los últimos años relacionados con Pemex, donde han perdido la vida varios trabajadores", explicó.

Finalmente, dijo que no está en contra del propósito de la construcción del Tren Maya, que es darle infraestructura al sureste del país para detonar la economía, pero sí reprochó que su edificación se haya llevado a cabo sin consultar a los pueblos indígenas y sin un estudio de impacto ambiental.

"En lo personal, no estoy en contra de Tren Maya, no me parece que sea una obra del todo reprobable. Sí estoy en contra de que no se haya cumplido con lo del impacto ambiental, que se hayan tirado árboles y sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas", señaló.

INE también debería sancionar a Sheinbaum por actos anticipados: Xóchitl Gálvez

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impusiera medidas cautelares por su evento realizado en el Ángel de la Independencia, la senadora Xóchitl Gálvez le solicitó que también sancione los actos anticipados de campaña de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena.

"Ojalá el INE también sancione estos actos anticipados de Morena. Ojalá, realmente, el INE viera quiénes pusieron espectaculares, o sea, Morena tapizó, Claudia tapizó el país con espectaculares, tapizó el país de bardas, hizo eventos con recursos públicos, donde los gobiernos estatales llevaron gente, con todo respeto, acarreada", señaló.

Posteriormente, a través de sus redes sociales anunció que borraría tres publicaciones, por instrucción del INE, publicación que acompañó de tres links.

En conferencia de prensa, en Campeche, acusó que Sheinbaum Pardo lleva dos años realizando campaña ilegal, antes de dejar su cargo como jefa de Gobierno, y pagada con recursos de la Ciudad de México.

"Tiene dos años en campaña, a cargo de recursos públicos de la Ciudad de México, por eso muchos ciudadanos de la Ciudad de México se preguntan si la caída de la Línea 12 del Metro se debió al desvío de recursos públicos, porque como saben no se le dio el mantenimiento adecuado y ahí fallecieron 26 personas", comentó.

Por el contrario, defendió sus recorridos por el país, al señalar que "son eventos pequeños, son eventos orgánicos, lo que estamos haciendo", previo a una reunión que sostuvo esta mañana con empresarios, en Ciudad del Carmen, Campeche.

También aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tratará de comprar votos a través de los programas sociales, a los que se les planteó destinar más de 727 mil millones de pesos en el Paquete Económico del 2024.

"A través de los programas sociales va a intentar cooptar el voto para Morena, y creo que, aprovecho para decirles, cuál fue el debate con el que empecé con el presidente, él aseguró en su conferencia mañanera que ya pretendía quitar los programas sociales, cosa absolutamente falsa", dijo.

Pemex se encuentra en una crisis financiera

El pasado 19 de septiembre del año en curso volvió a asomar, ante la opinión pública, el rostro de la crisis de pagos a proveedores que arrastra Petróleos Mexicanos.

No solo eso, se conocieron públicamente las diferencias entre el director de Pemex, Octavio Romero y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Ese día se difundieron a través de las redes un par de cartas que registran los elevados adeudos de la petrolera con un par de empresas y, el inicio de un procedimiento de solución de controversias por parte de una de ellas, para lograr que le paguen 187 millones de dólares por la venta de petróleo y gas.

La empresa Hokchi Energy inició un proceso de solución de controversias por falta de pago, para reclamar el pago, más intereses legales y costos financieros.

Se trata del segundo mayor productor privado de petróleo y gas en México, que entrega toda su producción de hidrocarburos a Pemex.

Pemex le dejó de pagar desde mayo cinco facturas.

El pasado 14 de septiembre –le informa el director de Pemex al titular de las finanzas públicas– Hokchi Energy notificó a la petrolera el inicio del proceso de resolución de controversias por la falta de pagos.

El director de Pemex le dice al secretario de Hacienda que “derivado de la situación financiera que enfrenta Pemex desde el año pasado por la presión al gasto generada por su instrucción de que Pemex asumiera el pago de los vencimientos de la deuda, tal y como se ha venido informando y documentando de manera puntual a usted y a su equipo, nos encontramos ante la imposibilidad material de realizar el pago de los adeudos con esa compañía”.

El directivo solicita al funcionario hacendario una reunión urgente para revisar este y los demás requerimientos expuestos en oficios anteriores ya que la situación se complica día con día pues está corriendo el sexto mes de adeudos vencidos con prácticamente todos los proveedores.

Y advierte que el pasado 18 de septiembre Pemex le pagó a Hacienda 22 mil millones de pesos por concepto de IVA y IEPS y que hoy 21 de septiembre vence un bono de deuda internacional de mil 110 millones de dólares, los cuales dejan a la empresa en una posición de caja muy comprometida que le impedirá pagarle a sus proveedores por lo menos este sexto mes de adeudos vencidos, considerando que el pago de los derechos del DUC diferidos del mes de agosto pasado, y los regulares del mes de septiembre suman 56 mil millones de pesos. La segunda misiva es la que le envió la empresa Baker Hughes a Romero Oropeza en la que dice que Pemex le adeuda 308 millones de dólares, cantidad que representa casi 5 meses de retrasos en sus pagos.

La compañía destaca que el retraso en los pagos está comprometiendo seriamente sus flujos de caja e impacta financieramente a su cadena de proveedores y acreedores.

Además de los elevados adeudos, las misivas dejan ver claramente que a Pemex le está pesando demasiado asumir el pago de los vencimientos de su deuda tal y como lo instruyó el secretario de Hacienda.

Se ve que la situación es complicada y la relación entre Pemex y Hacienda es tensa.

El impago a proveedores de Pemex, no es exclusivo del actual gobierno.

De hecho, comenzó su gestación durante la administración de Felipe Calderón y se agravó en la de Enrique Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya Austin dirigía la empresa.

Veremos qué solución le dan a este nuevo capítulo de impago de deuda a proveedores por parte de Pemex.

Absurdo de la autoridad

El gobernado y con mayor razón los políticos, que en la mayoría de los casos ignoran el contenido de nuestro Pacto Federal, carecen de la vivencia y de la compenetración profunda de la que están dotadas las togas de la abogacía independiente de la República, las cuáles contemplan día a día y en sus justas dimensiones los fenómenos jurídicos de corrupción y narco-política por los que atravesó en la época del neoliberalismo y atraviesa México en ésta Cuarta Transformación de la Nación.

No es posible que en nuestra patria, no se nos haya podido, querido o sabido librar de esa desgracia.

Dos peligros muy serios acechan a nuestro México; la fácil seducción que ejerce la actividad del narcotráfico y sus enormes gananciales en cierto sector del ámbito de la política y la gobernanza, y la nula pretensión de ser investigada por la Fiscalía General de la República, a cargo de añoso y mañoso Alejandro Gertz Manero.

No obstante estos obstáculos, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., se siente impulsada a buscar se indague, juzgue, sentencie y encarcele al responsable de ello, tomando en cuenta que se trata de dos fenómenos que han envilecido de manera sistemática a la justicia y a nuestra Patria.

A este respecto, el Colegio Nacional de Abogados, ha señalado que tanto que en nuestro Código Penal Federal, como en la Carta Magna, se encuentran impulsadas en las mismas ideas filosóficas, políticas y jurídicas, las cuáles buscan como tradición común el bienestar y dignidad de México. Ambos cuerpos doctrinarios constituyen en el ámbito de procuración e impartición de justicia la protección de los derechos del pueblo en contra de la delincuencia y ejercen funciones análogas para recuperar la dignidad de nuestra República.

Como resulta muy bien sabido por las togas del colegio nacional de abogados, las instituciones internacionales, lejanas desde un punto de vista de geografía pero estrechamente vinculadas por el espíritu de bienestar para la humanidad, luchan desde sus confines para que México recupere ese sitial perdido. Tal es el caso de la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés), la cual cuenta con la información verídica, obtenida de sus investigaciones derivadas de las declaraciones del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en las que señaló con nombre y apellido al alto funcionario del neoliberalismo y crítico severo de la Cuarta Transformación de la República que protege y protegió las actividades de la narco-política.

En consecuencia, resulta absurdo que ni Alejandro Gertz Manero, ni Andrés Manuel López Obrador, actúen política y jurídicamente.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a 10 prólogos (en lugar de carta) Carlos Alazraki

Prólogo I: De pena ajena, la visita de Andrés y Beatriz a Colombia y Chile, prefirieron llevarle flores al doctor Salvador Allende, asesinado hace 50 años, que asistir a la Cumbre G-20 en Nueva Delhi, este es el quinto año que Andrés no asiste, todo por ser acomplejado que ni siquiera habla inglés y siempre se hace chiquito en el extranjero.

Prólogo II: más lamentable es que la secretaria de Economía, no sé qué Buenrostro, nos haya representado en esta magna cumbre.

La secretaria creyó que iba a la feria de las flores y así se vistió; zapatos crox, pantalones y una blusa playera, fue la sensación del evento y la vergüenza franciscana.

Prólogo III: más pena me dio el cinismo y descaro de ver a Andrés y Beatriz dejar un clavel rojo en la tumba de Allende, cuando en sus vidas estos dos hipócritas han dejado ni siquiera un abrazo a los familiares de los niños con cáncer fallecidos por falta de medicinas o abrazar a las madres de jóvenes desaparecidos o simplemente prestar una mano amiga a un familiar muerto en la línea 12 del metro o abrazar a la madre de un joven soldado fallecido porque por órdenes del jefe supremo, no se defendió de los ataques del crimen organizado.

Prólogo IV: y si hablamos de la marca de la casa, que es la indiferencia, no puedo evitar de encabritarme, que Andrés no haya abierto el hocico, para lamentar el asesinato del empresario ejemplar, Eugenio Garza Sada, en Monterrey, hace 50 años.

Pero más rabia me dio, cuando el presidente del Consejo Coordinador empresarial, tampoco haya abierto el hocico para rendirle un homenaje merecido a este gigante ser humano y no solamente eso sino que Beatriz, la responsable de las basuras del Libro de Texto, haya permitido que en estas basuras de libro se rinda un homenaje a los secuestradores ejecutados por las escoltas de Don Eugenio, la verdad, hasta dan ganas de vomitar.

Prólogo V: sigamos con la basura del desfile del 16.

Alguien me puede explicar ¿qué diablos hacían desfilando en nuestro aniversario de nuestra Independencia países como China Comunista, Nicaragua, Cuba, Rusia y Venezuela, todos gobernados por puros dictadores?

Prólogo VI: alguno de ustedes me puede explicar ¿por qué Andrés cuando se refiere a la invasión de Rusia a Ucrania, él dice que es guerra y no invasión?

Prólogo VII: ahora hablemos de misoginia.

Alguno de ustedes me puede explicar ¿por qué Andrés no invito a los poderes Legislativos, ni a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a las festividades de nuestra Independencia? Será porque las tres son mujeres? mmm, seguro que sí, Andrés es sin duda, el presidente más misógino de la historia.

Prólogo VII: sigamos con las preguntas.

¿Por qué Andrés miente 116 veces en promedio cada mañana?

¿Por qué Andrés odia a la clase media, a las mujeres, a los aspirasionistas, a los que viajan de placer con su familia, a la clase media, a los campesinos y a los animales?

Prólogo IX: y ¿por qué Andrés, ama a los mediocres, a los corruptos, a los inútiles, a los ineptos y a los traidores?

Prólogo X: ¿sabían que el gobierno de Andrés, es el gobierno más corrupto de nuestra historia?

Y una conclusión, sin duda el PRI, el PAN y el PRD, sí saben gobernar, Morena, no tiene idea.

Los simuladores de la política

Como toda la nación bien lo sabe, todo acto de simulación es aquella acción dirigida a fingir, aparentar o hacer creer lo que en realidad no es. El farsante o embaucador hace de su vida una vulgar patraña, o sea, una estúpida comedia. La personalidad del impostor político contiene muchas aristas como lo son la vanidad, el ego, la mentira, la mediocridad, el fingir lo que no es, la corrupción y otros muchos más que sería muy prolijo en éstas líneas referir.

Así, el suplantador y/o farsante, al adoptar una personalidad de lo que no es, al aparentar saber sólo exhibe su ignorancia e insignificancia, esos políticos las más de las veces se muestran vanidosos, huecos, presuntuosos, es decir vacíos y engañosos. Consecuentemente, son unos timadores que se apoyan en sus propias falacias para pretender dar la impresión de ser unos importantes estadistas; importancia que desde luego no cuentan con ella.

Ahora bien, la actitud de todo político farsante obedece siempre a su grado de incultura, la cual deriva de una falta de inteligencia y congruencia, así como de una carencia de vocación para los estudios. Muchos de nuestros políticos farsantes adolecen de graves complejos de inferioridad que tratan de ocultar con sonsonetes de democracia. Su excelsa vanidad los presiona de tal forma que no valen lo que consideran ellos que creen valer.

En concepto del muy ilustre Psicólogo Don Jorge Maqueda Cortinas, todo lo escrito con anterioridad los empuja a sobrestimarse y que dicha sobrestimación no encuentra fundamento sino en un “subjetivismo enfermizo que no corresponde a la realidad de su ser”.

Según dicho experto “La tensión que surge entre su complejo de inferioridad y el elevado concepto que tienen de sí mismos, se torna a veces tan peligroso que el sujeto acaba en un estado psicológico de neurosis”, agrega dicho perito en psicología: “todas las actitudes de demócrata (simulador) tienden a crearle una ilusión de superioridad de la que todos en su entorno perciben que carece”.

Muy a propósito de lo antepuesto, José Ingenieros, en su célebre obra “El hombre mediocre”, expresó: “esos farsantes nos muestran el peligro que corren las sociedades donde los ideales han quedado sepultados por gobiernos, ideologías y éticas que se proclaman como arremetiendo contra todo aquello que señale una diferente manera de concebir la realidad”.

Enfoquemos todo lo expuesto al presente de los Estados Unidos Mexicanos.

La audacia de uno que otro de nuestros políticos gobernantes, que no la inteligencia de la cual carecen, los convierte en unos farsantes, según pensamos muchos de los pensantes en ésta República Mexicana.

Digan mis queridos lectores si ello es ¿cierto o no?

Al encontrarse en campaña electoral, nuestro Señor presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, prometió combatir la narco-política y brindar seguridad a ésta gran Nación.

La interpretación y los resultados están en el viento.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

El gobierno solventará 21.5 pesos de cada 100 del presupuesto con deuda, para el 2024

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador solventará, en el último año de su sexenio, 21.5 de cada 100 pesos del gasto público con deuda, de acuerdo con lo propuesto en el Paquete Económico 2024.

Para el siguiente año, el gobierno espera un gasto de 9.06 billones de pesos, del cual 1.9 billones se solventará con endeudamiento interno, lo que representa 21.5% del total, un nivel que nunca se había visto. Lo restante, 7.3 billones, provendrán de otras fuentes como ingresos por petróleo, pago de impuestos, aprovechamientos, entre otros.

Si bien el techo de endeudamiento es de 1.95 billones de pesos, Jorge Cano, investigador de México Evalúa, explicó que el gobierno prevé que el siguiente año el IMSS, Issste, CFE y Pemex tengan un superávit.

De acuerdo con lo plasmado en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2024, se espera que el IMSS y el Issste tengan un superávit de 68,069 millones de pesos el siguiente año, mientras que la CFE y Pemex tendrían de 145,000 millones de pesos.

De esta manera, el endeudamiento interno total sería de 1.74 billones de pesos en el 2024.

“El IMSS y el Issste, por ley, deben de tener superávit. Pero Pemex y CFE pueden tener deuda; sin embargo, para el siguiente año se plantea un superávit para estas empresas productivas del Estado, lo que puede ser por las transferencias del gobierno a Pemex y CFE”, explicó Jorge Cano.

El miércoles, al comparecer en la Cámara de Diputados, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue cuestionado en diferentes ocasiones por el alto techo de endeudamiento, a lo cual contestó fue un “esfuerzo final” de la actual administración para terminar las obras insignia, tales como el Tren Maya, y no heredar al siguiente gobierno proyectos de infraestructura inconclusos.

Ahorros, en riesgo.

El que para el siguiente año aumente considerablemente el endeudamiento interno, mientras que los ingresos presupuestarios disminuyen en relación a lo aprobado para este año, podría tener un efecto negativo en el guardadito del gobierno, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El instituto refirió que incrementar los niveles de endeudamiento al tiempo que cae la recaudación de los ingresos petroleros pondría en riesgo los ahorros de la Federación y la capacidad de hacer frente a la disminución de los ingresos presupuestarios.

La organización de la sociedad civil puntualizó que en este sexenio, se ha utilizado el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). En el 2018 tenía un saldo de 279,770 millones de pesos, mientras que en el segundo trimestre del 2023 contaba con 38,337 millones de pesos.

“El Paquete Fiscal 2024 no contempla la creación de nuevos impuestos, ni una reforma que permita incrementar la recaudación ordinaria. Para enfrentar la alta dependencia del endeudamiento se requiere la generación de nuevos ingresos, una revisión de programas gubernamentales y la generación de ahorros”, sostuvo el IMCO.

El gobierno de López Obrador se negó a realizar una reforma fiscal y, en su lugar, implementó diversas modificaciones fiscales para aumentar los ingresos tributarios, como la eliminación de la compensación universal, la reforma fiscal penal, así como una mayor fiscalización a los grandes contribuyentes.

Si bien esto logró mantener la recaudación de impuestos incluso durante la pandemia del Covid-19, en donde la economía cayó, diversas instituciones y analistas han señalado que la reforma fiscal es inminente para el siguiente gobierno, dado que el margen de maniobra para hacer política pública, a la par del aumento inercial del gasto en pensiones y del costo financiero, exigen de mayores recursos.

Dudas y opacidad en el patrimonio de Hugo López-Gatell

Las declaraciones patrimoniales del subsecretario de Salud se caracterizan por estar vacías, desaparecer propiedades sin razón y preferir no hacer público el contenido de su patrimonio

Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo públicas sus intenciones de ser el coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México y, en consecuencia, el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la capital.

Quien fuera el zar anticovid del gobierno federal se suma a la lista de las corcholatas capitalinas junto a la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y al ex jefe de la policía de la ciudad, Omar García Harfuch, los cuales encabezan las encuestas de las preferencias de voto.

La carrera política de López-Gatell ha estado llena de contrastes. Comenzó con una aceptación generalizada al ser nombrado el hombre al frente de la estrategia del combate contra el Covid-19. Sin embargo, con el paso de las semanas, el fracaso en el control de la pandemia y el cambio de su discurso científico por uno más político cambió la percepción de la gente a tal grado que sus principales detractores lo llegaron a apodar el “Doctor Muerte”.

Los contrastes de López-Gatell también aparecen en las declaraciones patrimoniales que ha entregado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), mismas que fueron revisadas por Infobae México.

Declaraciones vacías y propiedades que “desaparecen”.

La última declaración patrimonial presentada por Hugo López-Gatell tiene la fecha del 29 de mayo del 2023. A lo largo de cinco páginas, el subsecretario asegura prácticamente no tener bien alguno, solo dice tener cinco cuentas en el banco: tres bancarias y dos fondos de inversión.

En el resto del documento, el doctor en epidemiología añade la palabra “ninguno”, a excepción de dos rubros: vehículos y bienes inmuebles. En estos apartados, López-Gatell se limitó a dejar espacios en blanco.

Esto se repite en las declaraciones patrimoniales que López-Gatell presentó en los años 2022, 2021, 2020 y 2019.

Al no colocar la leyenda de “ninguno” en estos apartados y dejar los rubros vacíos, lo más probable es que el subsecretario decidiera no hacer público esta parte del contenido de sus declaraciones patrimoniales.

Esta versión toma más fuerza al revisar la primera declaración patrimonial que presentó al ser nombrado subsecretario de Salud. Esa vez, López-Gatell sí reportó bienes inmuebles y autos.

En el caso de las propiedades, el funcionario federal dijo tener una casa de 80 metros cuadrados de extensión y 173 metros cuadrados de construcción, misma que adquirió al contado el 31 de marzo del 2008. Sobre este inmueble, el subsecretario no incluyó el valor de adquisición, es decir, cuanto le costó.

Mientras que en el caso de los vehículos, López-Gatell registró un Toyota modelo Corolla LE MT, del año 2012, que compró por 103 mil pesos el 9 de enero del 2018.

Después de esa primera declaración patrimonial, ambas propiedades desaparecen sin explicación, el subsecretario no detalla qué pasó con ellas, sí las vendió o donó.

La opacidad de años anteriores.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es la primera experiencia de López-Gatell como funcionario público, desde 2008 no ha dejado de trabajar el Estado mexicano.

Desde entonces, el doctor en Epidemiología ha presentado año con año su declaración patrimonial. Eso sí, durante su paso por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, López-Gatell prefirió no hacer público su patrimonio.

En las 16 declaraciones patrimoniales que presentó de 2008 a 2018, el subsecretario anotó la leyenda “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

Con la llegada de la 4T, López-Gatell se vio obligado a hacer público el contenido de su declaración patrimonial porque así lo ordenó López Obrador al inicio de su gobierno.

El 70% de migrantes que llegan a México son haitianos, hondureños y cubanos

Los haitianos, hondureños y cubanos representan poco más del 70% de migrantes que solicitan asilo en México, cifra que hasta el cierre de agosto asciende a 99 mil 881 personas, sin contar lo que va de septiembre, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dependiente de la Secretaria de Gobernación.

La ola migrante que se registra de nuevo en territorio nacional ha rebasado la capacidad de la Comar para procesar la solicitud de miles de extranjeros que buscan las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país y prueba de ello son los actos de violencia y amotinamiento que se registraron hace unos días en las oficinas de esta dependencia en Tapachula, Chiapas por parte de migrantes que exigen ese reconocimiento.

De hecho, de las 9 delegaciones que tiene la Comar en el país, la de Tapachula, Chiapas, concentra más de la mitad de las solicitudes de asilo, con 53 mil 698 del total de las 99 mil 881 que se han recibido hasta agosto del 2023.

Ello porque esa región de Chiapas es la puerta de entrada para los miles de migrantes caribeños, centroamericanos, sudamericanos y de otros países, incluso asiáticos, que buscan llegar a Estados Unidos, pero muchos también se quedan en territorio nacional.

La otra delegación en Chiapas, que se encuentra en Palenque, solo ha recibido 7 mil 405 solicitudes de asilo, mientras que la otra delegación con gran demanda es la de la Ciudad de México, con 22 mil 279 solicitudes.

Las principales nacionalidades que buscan quedarse en México son los haitianos con 34 mil 677 solicitudes, seguidos de los hondureños con 26 mil 546, y en tercer lugar los cubanos con 10 mil 192 solicitudes.

Estas tres nacionalidades concentran el 70% de las 99 mil 881 solicitudes que se han realizado hasta agosto del 2023. La Comar estima que para fin de año se llegue a más de 140 mil solicitudes.

En cuarto lugar, los salvadoreños con 4 mil 591 solicitudes, luego los venezolanos con 4 mil 363 y luego los guatemaltecos con 4 mil 52 solicitudes.

A medida que México se convierte cada vez más en destino de personas solicitantes de asilo, aumentan las necesidades en materia sanitaria, alimentaria y hasta de vivienda, entre quienes esperan que se tramiten sus solicitudes en el sur del país.

Los estados y municipios del sur y norte del país están colapsados por la llegada de olas de migrantes que requieren servicios.

Lo mismo la Comar que con un presupuesto de 48 millones 339 mil pesos para este año, está rebasada en lo económico y material para enfrentar el fuerte incremento de solicitudes de asilo de extranjeros.

El top 10 de las naciones cuyos ciudadanos buscan asilo en México lo integran en el lugar 7 los brasileños, seguidos de Chile, Colombia y Ecuador y “otros países” donde están los asiáticos, como chinos, hindúes, y africanos, entre otros, ascienden a 5 mil 752 solicitudes.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es la instancia del Gobierno de México que recibe y procesa las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de todas las personas extranjeras que tienen algún temor fundado de regresar a su país de origen, y determina si pueden ser reconocidas como personas refugiadas o recibir protección complementaria.

La constancia que entrega la Comar al iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado protege a la persona extranjera de no ser devuelta a su país de origen y lo obliga a permanecer en la entidad federativa donde inicio su trámite.

Que el INM expliqué cuáles son las leyes que aplica para la entrada de migrantes a México

Últimamente han estado entrado ilegalmente a nuestro país, con la bendición del Instituto Nacional de Migración, cientos de cubanos, venezolanos y de otras nacionales, los cuales deben de ser identificados para conocer si se les debe aplicar el código 33, (Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Decreto por el cual se reforma y adiciona el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.), debido a que parte de estas gentes son paramilitares, y estos solo vienen a crear conflictos y problemas en la república, por lo tanto serían considerados como invasores, por lo que sería conveniente la intervención tanto del ejército como de la Suprema Corte de Justicia, para llamar a los señores de migración para que respondan por las violaciones que están llevando a cabo en contra de las leyes mexicanas y de la constitución, ya que al parecer esto es por órdenes de su desquiciado presidente.

No es bueno fiarnos de este tipo de situaciones, tenemos que parar este tipo de invasión mediática Leninista-Marxista, porque resulta inaceptable que países como China, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador y El Salvador, entre otros países más, marcharon en nuestro desfile del 16 de septiembre.

Sería interesante que aclararan primero el por qué y segundo cuál es la relación que tiene el actual gobierno de este señor con esos países, o será cierto que la relación es porque “se dice” que es un “narco gobierno”, que de resultar que existe algún tipo de nefasta relación, sería bueno perseguirlo y demandarlo ante la ONU, para que tomen las medidas correctivas necesarias, por la creciente introducción y producción de fentanilo que está invadiendo a Estados Unidos y a Europa.

También se ha dado a conocer que en España han encontrado grandes cantidades de fentanilo y que este ha sido introducido por cárteles mexicanos, aquí la pregunta es; “¿Qué está haciendo Interpol?”

E-mail: administració

