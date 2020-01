¿Continua el calorcito en el estado de Quintana Roo?

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q.ROO.- Para este viernes 3 de enero se mantiene el ingreso de aire marítimo tropical en la región, mantendrá condiciones de cielo

despejado durante la mañana en el estado.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional, en la tarde-noche, la cercanía de un nuevo frente frío y su vaguada pre-frontal en el occidente de la península de Yucatán, generará aumento de nublados y probabilidad de chubascos con tormentas puntuales a fuertes en el norte y sur de Quintana Roo.

Se espera temperaturas calurosas durante el día y templadas a cálidas al amanecer, viento de dirección sureste de 15 a 30 km/h y rachas mayores a 45 km/h en zonas costeras.

La temperatura máxima será de 34 a 36 grados centígrados y la temperatura mínima será de 24 a 26 grados centígrados.

Según con información del Sistema Estatal de Protección Civil, los remanentes del frente estacionario No. 26 y la masa de aire frío se mantienen sobre el noroeste del golfo de México, lo cual, provocará un ligero descenso en las temperaturas, viento fresco del norte, nubosidad y lluvias sobre su área de influencia, dando paso al frente frío No 28, que se localiza al este y sureste de E.U.A. por el momento no se espera tiempo significativo sobre el estado de Quintana Roo.