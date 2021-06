Clima en Cancún suspende vacunación con segunda dosis hasta el lunes 21 de junio.

La Secretaría del Bienestar suspendió la jornada de vacunación contra la COVID en Cancún debido al mal clima, por lo que esta reiniciará el próximo lunes 21 de junio.

De acuerdo con la dependencia, continuar con la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60 años de edad significaba un riesgo no sólo para los brigadistas, sino para los adultos mayores quienes pueden resbalar y caerse con el piso mojado.

Asimismo, debido a las lluvias, las calles y avenidas que rodean las sedes de los módulos de vacunación presentaron algunos encharcamientos, por lo que se esperaba que la afluencia de adultos mayores fuera baja.

Sin embargo, estas no fueron las únicas razones.

Según información del personal que organiza las brigadas de vacunación en el estado, el otro motivo para suspender la vacunación es el riesgo que existe de una posible contaminación del biológico, el cual no puede estar expuesto a condiciones de humedad.

Por tanto, elementos de la Guardia Nacional procedieron a retirar las hieleras con los frascos de AstraZeneca que permanecerán bajo resguardo militar hasta que se dé la orden de reanudar la labor.

La suspensión de la jornada se dio alrededor de las 9 horas, por lo que en algunos módulos, como el Jacinto Canek, lograron aplicar hasta 130 dosis antes de recibir la orden de frenar las labores.

Pero esta medida provocó sorpresa y molesta entre muchos de los adultos mayores se mostraron sorprendidos al observar que el personal médico se retiraba del lugar.