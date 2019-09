Nace bebé afuera de hospital de Nicolás Bravo, por presunta negligencia

Carlos Castillo/SIPSE

NICOLÁS BRAVO, Q. Roo.- Una mujer dio a luz a las afueras de la Clínica de Nicolás Bravo, luego de esperar varias horas en plena labor de parto sin ser atendida debido a que el personal del nosocomio argumentó de que no había médico de guardia.

Fue la madrugada de este jueves cuando una femenina quien solo se identificó como María arribó a la Clínica para solicitar ser atendida al presentar fuertes dolores de parto; sin embargo el personal de guardia simplemente le dijo que tenía que esperar, ya que el médico inicia consultas a las 9 de la mañana.

También te puede interesar: A dos años, sigue impune muerte de madre primeriza en una clínica

Tras varias horas de espera la mujer solicitó en varias ocasiones ser atendida debido a que la fuente ya se la había roto; sin embargo familiares de la femenina manifestaron que con total arrogancia el personal de guardia solo se limitó a insistir en que tenía que esperar.

A pesar de que la mujer presentaba ya dilatación en útero, nunca fue atendida, mucho menos valorada por el personal.

Fue después de tres horas de espera cuando la mujer no pudo resistir más y aunque pedía el apoyo de la ambulancia de la Clínica para ser trasladada a Chetumal, le fue negada por lo que, auxiliada por algunos familiares, dio a luz ahí mismo.

Fue en ese momento que otras personas dispusieron de llamar a la Cruz Roja quien llegó con una ambulancia para trasladarla a Chetumal.

No es la primera vez que pasa, denuncia la ciudadanía

La inconformidad de los habitantes de Nicolás Bravo no se dejó esperar, ya que estos hechos no son aislados, pues existen diferentes denuncias de esta clínica por la falta de atención del personal médico de guardia en área de urgencia, pues al parecer en otra ocasión una mujer falleció al no ser atendida cuando presentaba labor de parto, ya que después de varias horas de esperas la mujer falleció tras una infección derivada a que él bebe había fallecido dentro de su vientre.

Ante esta situación exhortaron al Gobierno del Estado la necesidad de que entre en operaciones el Hospital de Especialidades que tiene Nicolás Bravo, que se construyó durante la administración de Roberto Borge Angulo, pero hasta la fecha no ha entrado en funciones.