Anfitriones de Airbnb invitan a limpieza de playas

CANCÚN, Q.Roo.- El próximo 19 de mayo habrá una limpieza de 1.5 kilómetros de la playa en Petempich, zona de anidación de tortugas, organizado por el Club de Anfitriones de Airbnb Cancún y Riviera Maya, en alianza con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y otras asociaciones civiles.

Cada año, en la semana de “Week for Good” anfitriones y empleados de Airbnb hacen voluntariado en todas las ciudades donde la plataforma tiene presencia.

El club de anfitriones se creó recientemente, han tenido reuniones sobre diversos temas -contables, de proveeduría, entre otros-, ya que el objetivo es implementar acciones en beneficio de su comunidad y para ayudarse entre sí.

La meta es que sean 100 voluntarios, para lo cual están invitando tanto a anfitriones, familiares e incluso sus huéspedes.

El punto de encuentro sería en la entrada de Bahía Petempich, para posteriormente trasladarse a la playa para arrancar las brigadas de limpieza.

En la semana de “Week for Good” los participantes han contribuido con más de ocho mil 500 horas de servicio en más de 170 proyectos en 30 ciudades de 16 países del mundo.

También habrá actividades para menores, tomando en cuenta a aquellos padres de familia que quieran llevar a sus hijos; se proveerá a los participantes de agua, y habrá separación y pesaje de los desechos.

Otra de las acciones que están llevando a cabo los anfitriones es impulsar a los comercios de la localidad, recomendándolos a sus huéspedes, asimismo harán entrega de reconocimientos a los comercios locales, de cualquier giro, no sólo restaurantes, que brindan un servicio de calidad a los huéspedes.

La entrega de reconocimientos será el próximo 12 de mayo, realizarán una selección de los mejores 50 comercios.

El Club de Anfitriones de Airbnb Cancún y Riviera Maya especificó que este evento está dirigido por un miembro de la comunidad de Airbnb, pero que no es una reunión oficial de Airbnb, porque la plataforma no promociona a ningún anfitrión, miembro de la comunidad, ni evento no oficial.