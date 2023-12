¿Sabes en qué se usa el dinero que pagas por usar los baños de las playas Blue Flag?

Una controversia surgió al interior de la administración pública de Solidaridad, pues se señaló que se están realizando cobros indebidos por el uso de los baños en playas Blue Flag; pero la representación de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático dijo que se trata de aportaciones voluntarias porque al ser zona federal no hay recursos para insumos.

Adrián Pérez Vera, síndico municipal, acusó de cobros indebidos que no van a dar a la Tesorería.

“Absolutamente en todos los baños no hubo nada de cooperación voluntaria, es un cobro que se le hace a todos los solidarenses en espacios públicos y gratuitos. No tenemos conocimiento de a dónde van dichos recursos, no tenemos un ingreso a las arcas municipales”, expresó Pérez Vera.