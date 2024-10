Coeproc vigila posible desarrollo ciclónico en las costas de Quintana Roo

Este viernes 18 de octubre, autoridades de Quintana Roo mantienen una estricta vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada en el occidente del mar Caribe.

Según los últimos informes, este fenómeno incrementó su probabilidad de desarrollo ciclónico al 50% en las próximas 48 horas y en los próximos siete días. La perturbación se localiza a unos 440 km al este-sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) emitió alertas sobre una segunda zona de baja presión, ubicada al noreste de las Antillas Menores.

Este sistema mantiene una probabilidad del 10% para desarrollarse como ciclón en las próximas 48 horas y en los próximos siete días. Su posición actual se encuentra a 2 mil 410 km al este de las costas de Quintana Roo, y se desplaza rápidamente hacia el oeste a una velocidad de 32 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) también informó sobre la perturbación tropical identificada como #95L en el suroeste del Caribe. Este sistema tiene una probabilidad media de convertirse en una depresión tropical antes de ingresar a América Central el sábado.

The disturbance in the southwest Caribbean #95L has a medium chance of becoming a tropical depression before it moves inland over Central America on Saturday. Locally heavy rainfall is likely across

