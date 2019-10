¡Aguas! La Cofepris pide no comprar estos medicamentos

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició con la inspección a más de 727 farmacias para retirar los productos denominados Estomaquil y Probi-RhoD, ya que han sido falsificados y se cree que son comercializados en el estado.

Francisco Toledo Alvarado, coordinador de la Cofepris en la zona centro del estado, indicó que el operativo inició este viernes cuando recibieron la notificación de oficinas centrales, y a su departamento le tocará revisar 180 farmacias distribuidas entre Solidaridad, Tulum y Cozumel.

Las 547 farmacias restantes serán visitadas por personal de las oficinas del norte y sur del estado.

Explicó que el caso de Estomaquil es usado para tratar malestares estomacales, mientras que el Probi-RhoD se usa para tratar a mujeres embarazadas cuyo factor Rhesus es incompatible con el de sus bebés en gestación.

Aunque la irregularidad de Probi-RhoD se detectó en la solución inyectable, las autoridades pidieron a la ciudadanía no comprar ninguna de sus presentaciones, hasta nuevo aviso. Toledo Alvarado indicó que lo que se detectó en Probi-RhoD es que el etiquetado, que indica el domicilio sobre la fabricación del medicamento es en Calzada México Tacuba número 1419, colonia Argentina Poniente, 11230 Ciudad de México, no coincide con el del fabricante autorizado Probifasa, S.A. de C.V., por lo que la Cofepris nacional está investigando si ese domicilio es donde se fabrica o no.

Las cajas del medicamento que a nivel central detectó la Cofepris indican que el registro sanitario que tiene impreso es 109M91 SSA, el cual no se encuentra vigente y, por ende, no está autorizado.

En el caso de Estomaquil, el diseño de las cajas originales y apócrifas son diferentes, además de que las fechas de caducidad que tiene la caja del medicamento falso no coincide con el segundo empaque que viene al interior.

Por lo anterior, Francisco Toledo pidió a la comunidad médica no recetar dichos fármacos y a las farmacias dejar de venderlo, en tanto se realizan las inspecciones para detectar los productos falsificados, lo cual se harán, dijo, lo más pronto posible.

Si la ciudadanía detecta alguna reacción adversa relacionada al consumo de ambos productos, incluso si creen que son originales, lo pueden reportar al correo [email protected] cofepris.gob.mx