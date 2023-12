Colectivo expone cuatro puntos contra el Tren Maya tras inauguración

En respuesta a la inauguración del Tren Maya en sus primeros tramos, el colectivo ‘Sélvame del Tren’ fijó un posicionamiento con cuatro puntos con los que acusó el proyecto de ser devastador.

En un comunicado que difundió José Urbina Bravo, ambientalista que en algún momento detuvo las obras con un amparo, señaló que el proyecto no servirá de conexión a puntos de interés para la población local porque no va a esos lugares.

“No es una inauguración, es un evento demagogo, la obra está lejos de terminarse, pero la campaña proselitista demanda pan y circo. El tren no le servirá a la población para ir a sus trabajos, el tren atraviesa la selva en favor de un grupo de hoteleros que no lo querían en la carretera”, dijo José Urbina Bravo.

Además de que sólo en el tramo 5 han sido talados alrededor de 10 millones de árboles.

En este contexto, expusieron cuatro puntos contra del Tren Maya relacionados con:

“Mienten, el tren no cuida la naturaleza, por ello recurrieron a decretos ilegales para imponerlo: las manifestaciones de impacto ambiental, los cambios de uso de suelo, las expropiaciones y muchas otras decisiones se manipularon a la voluntad del proyecto, no por la protección de los recursos naturales o de sus habitantes. Mienten, no eran acahuales, eran árboles que prometieron no talar, y devastaron 10 millones solamente en el tramo 5” (sic), expuso en su conjunto Sélvame del Tren.