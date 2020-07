Colectivo 'Marea Verde' pide descongelar iniciativa a favor del aborto

El colectivo feminista Marea Verde pidió al Congreso de Quintana Roo revisar y dictaminar en torno a la iniciativa de la diputada Ana Pamplona, que propone la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Yunitzilim Rodríguez, integrante del colectivo en la entidad, pidió a los legisladores no dejar en la congeladora la iniciativa presentada en marzo pasado, que actualmente se encuentra en revisión en comisiones.

La también académica expuso que la revisión del caso de Veracruz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente para todas las organizaciones locales, que en caso de que la votación no sea favorable a la legalización, emprenderán la lucha jurídica.

Por el momento, dijo, se esperará a que las Comisiones procesen la iniciativa y la lleven al pleno.

“Yo espero que sean conscientes de que es un movimiento que nadie lo va a parar, es una reforma que es urgente y fundamentada, que no hay argumento legal para no aprobarla, al margen de lo ideológico no puede ser lo que se imponga ante un servidor o servidora pública”, sostuvo.