Colectivos LGBT proponen sancionar “prácticas de conversión” en Q. Roo

Miembros de colectivos de la comunidad LGBT+ entregaron a la diputada local por el distrito 7, María Fernanda Cruz Sánchez, una propuesta para cambiar el Código Penal del estado de Quintana Roo y así sancionar a quienes realicen “prácticas de conversión”.

En conferencia de prensa, Omar Hipólito Ortiz, presidente de formación y educación sexual del Caribe, explicó que el cambio a la legislación propone que los especialistas que usen estos métodos puedan ser sancionados con un mínimo de cuatro años de prisión, retiro de cédula profesional e incluso, habría agravantes contra quienes realicen esto con menores de edad.

Por su parte, Edgar Mora Ucán, presidente de Círculo Social Igualitario, agregó que se buscará que las sanciones también se apliquen a servidores públicos, por financiar, llevar a una persona o motivar a alguien a recibir este tipo de terapias.

“Estos son los mal llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosigs). Las terapias no están a la luz pública, sino que se dan a través de convivencias o retiros, e incluso en anexos, pero lo que queremos aclarar es que estos esfuerzos intentan curar una “enfermedad” que no existe. Incluso las autoridades de salud explicaron que no hay estudios científicos que validen la efectividad de estas terapias”, dijo.