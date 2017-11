Organizan programa ‘La playa no es cenicero’

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La organización ecologista Moce Yax Cuxtal y el ambientalista Aniceto Caamal Cocom iniciarán el proyecto “La playa no es cenicero”, con el que esperan reducir exponencialmente la contaminación de las costas y aguas por las colillas de cigarro, y que secundariamente ayude a la recolección de plásticos.

“Estamos armando ya este proyecto con Moce, que ya lo habíamos implementado en el 2005, el proyecto de no contaminación a la arena con las colillas de cigarros. Vamos a retomar ese programa de “La playa no es un cenicero” para que compagine con la calidad del agua que estamos buscando como parte de la preservación”, anunció.

No se trata de que se prohíba fumar en las playas, como lo propuso en 2014 la ex regidora Maricruz Escudero Rodríguez, sino que las colillas no se vayan a la arena, y para ello se van a instalar botes de recolección, letreros preventivos y se realizará una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales.

Lo anterior se desprende de que en la Limpieza Internacional de Costas y Cuerpo de Agua que se hace año con año, las colillas son de los residuos que ocupan los primeros lugares de acuerdo a los reportes de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que alcanzan a ser hasta 5 mil restos de cigarros en cada jornada.

“Tenemos que hacer cosas desde nuestra esfera personal, porque el desgaste de las costas ha sido gradual y no se va a detener, y esto es preocupante porque las colillas de cigarro también contribuyen para contaminar el agua del mar, pues según especialistas y biólogos una colilla contamina hasta 50 litros de agua, y por eso hay que evitar que se queden en las playas”, consideró Caamal Cocom.

Se espera invitar a las empresas para que participen en la campaña de difusión, pero también con la donación de los contenedores para las colillas; igualmente, los ambientalistas buscarán a las autoridades locales para maximizar los alcances de sus objetivos.

“El Ayuntamiento ya puso hace unos meses contenedores para la basura, y eso lo aplaudimos porque debe reducir eso la aparición de basura en las playas; esperamos que las colillas desaparezcan, que el PET tampoco se quede ahí porque ya sabemos qué sucede cuando se degrada y va al mar y lo comen los peces y luego nosotros nos comemos eso con los peces”, lamentó.