Colocan “esferas navideñas” con fotos de víctimas de desaparición en Cancún

Hace un año, Fernanda Cayetana acompañó a su mamá Deysi Blanco a comprar los ingredientes para la cena, los adornos y los regalos de Navidad. Este 2022, lo único que quiere su familia es verla cruzar, de nuevo, el marco de la puerta de su casa.

“Siempre salía con ella. Hoy no tengo a quien darle un regalo, ya no tengo Navidad o Año Nuevo. Ya no estoy viviendo en realidad y los gobiernos no están haciendo nada”, exclamó Deysi, que lleva cinco meses buscando a su hija.