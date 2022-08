Habitantes de distintas colonias del municipio de Benito Juárez reportaron que las principales urgencias en común a resolver son los temas de inseguridad, recolección de basura y alumbrado público, que aquejan desde hace más de dos meses.

En la Región 94, María Moguel Magaña, emprendedora, comentó que los problemas son la falta de iluminación en la calle 36, en el cruce con las calles 107 y 115, así como casos de gente que usa las calles para arrojar ilícitamente sus desechos e incluso animales muertos, hasta tres veces por semana.

“Los niños de la secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta pueden verse afectados cuando se encuentran a los animales muertos, principalmente por las infecciones y la impresión que les puede generar, y también hace falta la instalación de topes en el perímetro de la secundaria, por lo que se busca que se agilice la coordinación con servicios públicos para que los instalen” , dijo.

Piden mayor vigilancias en las calles

Adrián Contreras Armella, residente de Villas del Mar, comentó que se espera que con la instalación del comité vecinal, se realicen con mayor frecuencia operativos de vigilancia en la región, ya que una de las prioridades es la protección de los menores ante intentos de secuestro.

“Aunque los comités que se están instalando trabajarán de la mano con autoridades municipales, se considera que un grupo de seis personas es muy poco para abarcar las necesidades de una colonia, por lo que también hay un grupo de denuncia de más de 20 personas en mi fraccionamiento” , dijo.

A pesar del carácter público de la convocatoria del comité vecinal, no toda la ciudadanía está enterada del propósito de la instalación. En la Región 94, los ciudadanos no se presentaron para la votación de los miembros del comité, por lo que el personal de Desarrollo Social tuvo que armar uno provisional, con voluntarios no considerados en una plantilla de candidatos.

Sheila López Hernández, directora de desarrollo social de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, dijo que la instalación de los 271 comités vecinales asignados para toda la ciudad servirán para atender, principalmente, problemas con la basura, iluminación y construcción de topes.