Por los caminos del sur

En el escenario electoral sólo hay dos caminos: la victoria y la derrota. Y nadie se llame a engaño. Ser conocido no garantiza votos. Una encuesta no es la última palabra, solo es una percepción instantánea. De lo que sí es seguro, es que el escarceo interno terminó y hay algunos desplazamientos. Y no todos salieron ilesos ni contentos.

El electorado percibe al candidato bueno, al malo y al feo, cuando se está en campaña y, probablemente, no lo valora inmediatamente, más está ocupando su tiempo en el quehacer cotidiano, solo que la gente se ve tranquila y sin hablar, -en silencio-, porque está razonando el voto y, hablará, a la hora de emitir el sufragio. Vox Dei.

Se mostrará el descontento y el hartazgo en las urnas por el candidato que se vislumbre que no será responsable. El pueblo, con el sufragio, indica un camino a seguir, también castiga a los simuladores y a los mezquinos, a los incapaces de construir un mejor horizonte para el bien del pueblo y, entonces, le dará el voto a quien inspire confianza, bienestar y progreso.

En el municipio capitalino Othón P. Blanco se trató de dar un “caballazo”, verbigracia, Carlos Mario Villanueva Tenorio, del PES, a punto estaba por aplicar el -quítate tú pa’ ponerme yo-, al tratar de saltarse las trancas del patio de Morena para ponerse en lugar del legendario político, Gregorio Hernán Pastrana Pastrana, quien ya había sido designado en los dominios del “moreno mayor” en jefe, El Peje.

Hernán Pastrana va por segunda ocasión por la presidencia municipal othonpeblanquense, sin el empuje de la máquina tricolor, ahora lo abandera Morena y se perfila como el competidor más cercano al favorito en el hándicap capitalino, Fernando “El Chino” Zelaya, del PAN, aunque en la contienda también compite en la pista la aguerrida, Mary Hadad Castillo, candidata del PRI.

Mientras, a Julio “Taquito” se le confirmó que tendrá lugar de participación en la contienda como candidato ciudadano independiente para presidente municipal de Othón P. Blanco, después del férreo combate que enfrentó con los demás pretendientes independientes, ganó al captar más firmas ciudadanas y, con ello, Julio “Taquito” derrotó al más cercano competidor, Andrés Florentino Ruiz Morcillo, quien demandó auxilio legal en los tribunales electorales, estatal y federal, para estar en la boleta del voto, -infructuosamente.

Ciertamente Julio “Taquito” aparece en las premoniciones como candidato independiente que dará pelea a los tradicionales ungidos de los partidos, pero con menor preferencia de puntos a favor del y triunfo que sus contrincantes.

En una contienda político-electoral, la gente termina respaldando a los que son cercanos a sus ideas y proyectan soluciones de bienestar y progreso.

De “coletazos”, sacrificios y “caballazos”

Luego del revoloteo interno, ya todos listos para el arranque, vendrá el inicio del tiempo de campañas. El pasado 10 de abril, fecha simbólica para registrar a los ungidos, y ya terminaron los escarceos para definir las candidaturas de los partidos de las tres alianzas, PAN-PRD-MC; Morena-PES-PT y PRI-PVEM-Panal, días antes salieron las vertientes a legisladores federales, los que iniciaron su aparición proselitista- y, a mediados de mayo, arrancarán las campañas en las once regiones municipales de Quintana Roo.

Tras asumir una postura real desde el principio, la alianza PAN-PRD-MC, ya tiene de tiempo completo al diputado ex priista, José Luis “Chanito” Toledo Medina, quien ya anda con la espada desenvainada con el escudo del PRD listo para el combate por la joya de la corona, en Cancún, cabecera municipal de BJ.

En Bacalar se registró como candidata, Nelia Uc Sosa, le ganó el combate interno a la activista social, Tania Casamadrid Alfaro, para presidir el “Pueblo Mágico”. Las dos, al principio fueron propuestas por el PRD en alianza con el PAN y MC.

La intención es que en la selección de la docente académica bacalarense, Nelia Uc Sosa, ahora abanderada del Sol Azteca, asuma con ánimo su postura para seguir proyectando bienestar y progreso en esa comunidad lagunera contendiendo por la presidencia de Bacalar contra, Alexander Zetina Aguiluz, abanderado del Panal, quien pretenderá reelegirse.

A poco más de un mes que se tambaleaba la candidatura en Bacalar, no habiendo quien pusiera orden en medio de tantos caciques regionales que, ávidos de poder, trataron de obtener la candidatura del PT. –Sin conseguirlo-. Sin embargo, el PT optó por designar a Rivelino Valdivia Villaseca, candidato en Bacalar.

En el municipio Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona, actual presidente municipal por el Partido Nueva Alianza, se quedó en espera de recibir luz verde con destello tricolor y parpadeo del panal, para buscar la reelección y, seguramente será “sacrificado” para dar paso a la equidad de género, de donde proviene la virtual candidata, Dulce Alegría Navarrete Vadillo, cónyuge del holboxeño. Allí, de última hora se registró como candidata del PES, María Elena Ruiz Molina. En LC no aplica el concordato, Morena-PES-PT, -cada quien jala por su lado.

En el nuevo municipio de Puerto Morelos “verdea” desde su nacimiento con la primera presidenta municipal electa, Laura Lyn Fernández Piña, quien va por la reelección con el PVEM, se vislumbra una luz con movimiento naranja en el horizonte con Ludivina Menchaca Castellanos, quien se registró como candidata para contender por la presidencia del onceavo municipio quintanarroense con Movimiento Ciudadano, en concordato con el PAN y el PRD.