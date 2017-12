Es diciembre y ya viene el aguinaldo, las compras, las grandes cenas, y también el pago de deudas, aunque no siempre tiene que ser así. Su aguinaldo también puede ser usado para ahorrar y ayudarle a alcanzar sus metas financieras.

En México todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que equivale por lo menos a 15 días de su salario base (o parte proporcional según el tiempo laborado) y debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. La tendencia siempre es que la mayoría de los trabajadores que reciben aguinaldo lo utilizan en primer lugar para pagar deudas, luego para realizar compras para la cena de Navidad o regalos para la familia, y en tercer lugar para ahorrarlo.

Pero ¿por qué no invertir la ecuación y pensar en ahorrar en primer lugar? He aquí estos cinco pasos para poder ahorrar su aguinaldo:

1. Defina su objetivo. Lo primero es ser realista y definir qué porcentaje de su aguinaldo puede ahorrar este año, pero también es igual de importante ponerle nombre a su ahorro. Para definir este porcentaje, primero piense en sus deudas actuales y use su aguinaldo para liquidarlas, así lo que quede, puede ahorrarlo. En cambio, si no tiene deudas puede ser libre de ahorrar un porcentaje mucho mayor.

Una vez que tenga esto definido, piense para qué quiere ahorrar. Por ejemplo, si aún no cuenta con un fondo de ahorro de emergencia, esta puede ser la oportunidad para que comience a integrarlo, o tal vez le gustaría fijarse un objetivo más hacia el mediano plazo, como esas vacaciones que usted y su familia han deseado tomar o tener el dinero suficiente para independizarse el año entrante.

2. ¿Y ahora, en dónde ahorrarlo? Llegado a este punto, evite ahorrar su dinero en las famosas “tandas”, la alcancía de cochinito o debajo de su colchón. Ahí no está seguro y además su dinero está perdiendo valor en el tiempo. En lugar de eso, le recomiendo acercarse a un asesor financiero que le pueda ayudar a escoger instrumentos formales de ahorro que le brinden rendimientos iguales o superiores a la inflación. Por ejemplo, puede ahorrar su dinero en un Fondo de Inversión que vaya de acuerdo con su perfil de inversionista.

3. Manténgase motivado. Aunque ya tenga planeado cuánto y dónde ahorrará esta navidad, necesita encontrar una motivación más fuerte que los descuentos y promociones de fin de temporada, de lo contrario es posible que no llegue a tu meta. Téngalo muy presente y cuando más tentado se sienta, piense en su objetivo. Cualquier objetivo es válido y además se sentirá motivado: vacaciones, una maestría, el enganche de un coche, o independizarse.

4. No se olvide de su retiro. Otra opción para su aguinaldo de este año es destinarlo al 100% como ahorro voluntario en su Afore. Si durante el año no pudo hacer aportaciones voluntarias cada mes o no tuvo tiempo siquiera de pensarlo, su aguinaldo le puede servir para ponerse al día. Su retiro es una de las mejores inversiones que puede realizar. Si no le es posible destinar todo su aguinaldo, al menos use un 20%.

5. Aléjese de su aguinaldo. Si destina su aguinaldo a un Fondo de Inversión, además de obtener rendimientos en el futuro, le será más difícil gastárselo a comparación de si lo deja en su cuenta del banco. Una visita al centro comercial puede ser suficiente para tentarle a sacar su tarjeta de débito y entregarlo todo a su tienda departamental favorita, pero será imposible hacerlo si ya invirtió su aguinaldo.

