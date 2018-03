Caen reservas de hidrocarburos

Derivado de la segunda licitación de la Ronda 1, la italiana ENI y Hokchi Energy realizaron su primera adición de volúmenes a las reservas probadas (1P) de la nación, hecho que hace que por primera vez dos empresas privadas certifiquen reservas en el país, pero que no fue suficiente para frenar la tendencia a la baja que tienen en total desde hace algunos años.

Las dos privadas aportaron un beneficio de alrededor de 143.4 millones de barriles de aceite y para gas de 137 mil millones de pies cúbicos. Adicionalmente, Pemex logró incorporar 69.6 millones de barriles de aceite y 454.4 miles de millones de gas, producto de los descubrimientos asociados a los campos Ixachi – 1, Valeriana -1 y Suuk-1A.

Pese a ello, al 1 de enero de 2018 las reservas 1P, es decir, las de mayor posibilidad de éxito de extracción, reportaron una disminución de 677 millones de barriles de crudo equivalente (bpce), una caída de 7.3 % respecto a lo reportado un año atrás para ubicarse en 8,483 millones de bpce.

Hasta hace un año, los indicadores colocaban las reservas en 9,160.7 millones de bpce, mientras que en 2016, la cantidad superó los 10,240 millones. Durante la 20° Sesión Extraordinaria de 2018 del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se detalló que el total de 1P en aceite fue de 646 millones, en tanto que en gas fue de 10,022.4 miles de millones de pies cúbicos.

Hacienda rechaza que los estados usen recursos excedentes con fines electorales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que los estados puedan usar con fines electorales el 5% de los recursos excedentes que el Congreso les autorizó utilizar en el pago de gasto corriente a partir de este año.

“No hay riesgo electoral. El excedente se da a fin de año, no se da a mitad de año, no es un tema electoral, es un tema totalmente de planeación, estos recursos excedentes son de los estados y es el resultado de la balanza de ingresos y egresos”, aseguró José Manuel Lofte Soto, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre pasado reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios que permitirán a los estados usar a partir del 2018 hasta 5% de sus ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición que antes se destinaban a la amortización de deuda y fondos para desastres naturales.

La reforma especificó que solo los estados que estén clasificados en un nivel de endeudamiento sostenible en el Sistema de Alertas de la SHCP (color verde del semáforo) podrán hacer uso de ese 5%.

Sin embargo, la agencia calificadora Moody’s consideró que dicha reforma tiene implicaciones crediticias negativas porque genera incentivos para aumentar gasto corriente. Esto porque bajo los parámetros vigentes del Sistema de Alertas, “la gran mayoría de los estados y municipios tendrá mayor flexibilidad para incrementar su gasto corriente y contratar más deuda”.

Lofte Soto rechazó que el uso de esos recursos excedentes pueda relajar la disciplina de los estados en cuanto al gasto, pues asegura que es un cambio que se platicó mucho y que está estudiado.

“Había que darle cierta holgura a los excedentes y estamos hablando de recursos que ellos pueden destinar, el 5% es relativamente poco, no es más, el 5% para gasto corriente y todo lo demás tiene que ir a servicio de deuda, entonces no creemos que sea ningún problema”, sostuvo. El funcionario afirmó que el 5% es un porcentaje que, en opinión de Hacienda, no genera presión en las finanzas de los estados.