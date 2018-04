El SAT ya Afila los dientes y en 2019 va por recaudación récord

El Gobierno federal espera para 2019 un récord de ingresos tributarios por más de 3 billones de pesos, de acuerdo con los Pre-criterios de Política Económica entregados el miércoles pasado a la Cámara de Diputados. La recaudación fiscal para el próximo año se pronostica en 3.16 billones de pesos, un aumento de 204 mil millones de pesos, o 3.5% real.

Martín Fierro, socio de la firma fiscal RSM, mencionó que el aumento en la recaudación esperada es alto y la autoridad buscará llegar a la meta a través de la vigilancia de operaciones con facturas electrónicas y en el sistema financiero.

“Se van a enfocar en quienes compran facturas falsas y quienes eluden a través del sistema financiero; ahí hay dinero y pueden obtenerlo pronto”, agregó que no es descartable más presión a los contribuyentes ‘de a pie’.

Este aumento en la recaudación de impuestos sostendrá el aumento total de ingresos que se espera por 222 mil 752 millones de pesos, pese a que se esperan menores ingresos petroleros por 34 mil 569 millones de pesos.

También servirá para compensar parte del aumento en el gasto neto programable para el próximo año por 253 mil 638 millones de pesos, derivado en parte de mayores costos financieros de la deuda resultado de mayores tasas de interés.

En los precriterios para 2019, el Gobierno previó un recorte al gasto por más de 12 mil millones de pesos, un mayor crecimiento económico, una menor inflación y un tipo de cambio estable respecto a 2018, así como un ligero aumento en la producción petrolera.

México aún debe mejorar en empleo y protección a la mujer

México es el país de América Latina en donde las leyes son más igualitarias para hombres o mujeres en acceso a financiamiento, derechos de propiedad, acceso a instituciones y tribunales, sin embargo, tiene espacio para mejorar en protección de la violencia y acceso al empleo, señala el nuevo reporte del Banco Mundial publicado este jueves.

Aunque la ley ordena la no discriminación basada en el género en el empleo, no existe una ley que ordene igual remuneración por trabajo de igual valor, no hay licencia parental remunerada y los padres no pueden trabajar de manera flexible con horarios de medio tiempo, subraya el informe bienal Mujer, Empresa y el Derecho 2018. Sobre el tema de protección de la violencia, el documento identifica la carencia de legislación que aborde específicamente la violencia doméstica y de recursos civiles para el acoso sexual en el empleo.

En su quinta edición, por primera vez el informe introduce un sistema de puntuación de 0 a 100 en cada uno de los siete indicadores del informe: acceso a las instituciones, uso de la propiedad, obtención de empleo, incentivos de trabajo, presencia en los tribunales, adquisición de crédito y protección de la mujer contra la violencia.

Con una fuerza laboral femenina que representa el 36% del total, los indicadores en donde México tuvo puntuaciones más débiles fue obtención de trabajo con 78 puntos y en protección a las mujeres de la violencia, con un marcador de 80 puntos.

Hasta el momento, ninguna economía ha obtenido la puntuación perfecta de 100 en los siete indicadores. Entre las economías con un buen desempeño, en todos los indicadores, incluyen a Reino Unido, Nueva Zelandia y España.

En general, las economías de ingreso alto de la OCDE tienen la puntuación promedio más alta en la mayoría de los indicadores.

México es la economía con el mejor desempeño en la región en la mayoría de los indicadores, aunque en general América Latina y el Caribe tienen fortalezas en las áreas de uso de la propiedad con una puntuación promedio de 98.

La región también tiene un buen desempeño en el área de acceso a las instituciones con una puntuación promedio de 97. Sin embargo, cerca del 40% de las 32 economías analizadas tienen una puntuación de 0 en obtención de crédito.

El reporte tomó en consideración la emisión de leyes o reformas de género hechas entre 1 de mayo de 2015 y 1 de junio de 2017 con un total de 87 reformas entre 65 economías. En ese periodo en México no se registró ninguna.