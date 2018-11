México, en la mira de las calificadoras

Además de los bancos, las agencias calificadoras se han sumado a las preocupaciones por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y advirtieron que la incertidumbre sobre las futuras políticas públicas podría impactar en la confianza de los inversionistas y dañar las finanzas del país, lo que a su vez llevaría a una baja en la calificación de los bonos soberanos de México.

La agencia Fitch Ratings cambió a perspectiva “negativa” desde “estable” la calificación soberana del país, reflejando el deterioro en el balance de riesgos del perfil crediticio de México, pues destacó que persisten riesgos a la baja relacionados con la postura fiscal de la próxima administración.

Explicó que la decisión de cancelar el NAIM en Texcoco manda una señal negativa para los inversionistas, además de que algunas de las promesas de campaña hechas por Morena, partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como el aumento en las pensiones, podrían ser difíciles de acomodar dentro del presupuesto de 2019.

Advirtió que un debilitamiento en la credibilidad del marco de política macroeconómica y desalentar las reformas estructurales podría detonar una baja en la calificación actual de BBB+. Un alza en la deuda del gobierno también podría ser motivo para recortar la nota. La acción de poner en perspectiva negativa la nota del país por parte de Fitch se realizó horas después de que la calificadora mexicana HR Ratings hiciera lo mismo.

Algunos bancos ya recortaron sus previsiones de PIB para 2019, y Scotiabank prevé que tras confirmarse la cancelación del NAIM ajustará su previsión a un rango de 1.5 a 1.8 por ciento, desde el actual 2.1. México, en la mira de S&P y Moody’s. Si bien por el momento no hay un impacto directo en la calificación soberana de México tras la cancelación del aeropuerto, se manda una señal negativa para las calificaciones de largo plazo del país, advirtió Jaime Reusche, analista soberano de Moody’s.

“Desde el punto de la calificación soberana esto (cancelación del proyecto) no ha tenido un impacto directo sobre la calificación, ni sobre la perspectiva, pero sin duda estamos viendo esto como una señal negativa para calificaciones a largo plazo en el futuro, pues hay mucha incertidumbre en torno al futuro de la política pública”, indicó Reusche en rueda de prensa.

Por otra parte, Standard & Poor’s indicó en un comunicado, que por ahora la calificación soberana de México se mantiene en el nivel “BBB+” con perspectiva estable, dado que continúan trabajando bajo el supuesto de que las políticas económicas deben sostener la confianza de los inversionistas y la calidad crediticia del soberano. No obstante, señaló que pasos inesperados que generen dudas sobre las políticas económicas de largo plazo podrían debilitar la confianza de inversionistas y consumidores, reducir la demanda interna y afectar el crecimiento del PIB.

Las reservas no se tocan: secretario de Hacienda de López Obrador

El próximo secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa, descartó que el gobierno entrante dispondrá de las reservas internacionales para financiar gasto público e inversiones, luego de que medios locales reportaron sobre la posibilidad de someter su uso a una elección popular. Las declaraciones de Urzúa se dan días después que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), lo que golpeó los mercados locales y llevó a las agencias calificadoras a poner bajo la mira la perspectiva del país.

“No, no, no; las reservas internacionales no se tocan, eso es del Banco de México”, dijo Urzúa la noche del miércoles. “Es un absurdo”. Algunos medios locales y columnistas hicieron eco esta semana de un reporte del banco suizo UBS titulado “Invirtiendo en México”, en el que advirtió de la posibilidad de que el referéndum sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cambios en el futuro.

“El uso de reservas en el banco central (Banxico) también podría estar sujeto a la elección de la gente”, dijo UBS. Según Banxico, las reservas internacionales de México ascendían a 176 mil 7 millones de dólares hasta la semana pasada.