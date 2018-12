El Inadem está copado por coyotes y la 4T lo va a desaparecer

Aunque son innovadores y tienen ideas frescas y disruptivas, los emprendedores se topan con una pared: Obtener recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), pues prácticamente, la única forma de lograrlo es a través de “coyotes”.

Nuevos empresarios que han intentado acceder a los apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor revelaron que presuntos “gestores” piden cuotas de entre siete y 15% a cambio de obtener los recursos.

Fuentes explicaron que tienen que recurrir a “coyotes” porque los trámites para acceder a los subsidios resultan complejos y los gestores modifican la información de las startups, de forma de que se “ajusten” a los criterios del organismo y puedan conseguir el subsidio.

Los préstamos del Inadem van de 50 mil a 2.5 millones de pesos. Durante reuniones, asisten gestores u organizaciones, personas ajenas al organismo, que se presentan bajo la figura de fondos de venture capital o consultores, y que tras generar una relación con las startups, les ofrecen “bajar” los recursos a cambio de un porcentaje.

“Es una práctica muy conocida por el ecosistema. Nosotros sabemos que si alguien recibió dinero del Inadem es porque seguramente fue víctima de corrupción”, dijo una fuente entrevistada que pidió omitir su nombre.

El primer paso consiste en pagar entre 30 y 40 mil pesos para que los supuestos gestores evalúen la empresa, dijo el fundador de una tecnológica que tampoco quiso ser citado. ¿Qué les ofrecen? Decirles qué convocatoria es la que más concuerda con su proyecto, llenar las solicitudes y que éstas entren en tiempo y forma, además les garantizan que serán revisadas. Los gestores, denuncian las fuentes, cuentan con la información de las convocatorias antes que el público en general.

“Ellos tienen la información antes que todos nosotros”, dice un emprendedor que obtuvo dinero del organismo hace cuatro años. Acceder a recursos del Inadem sin contratar el servicio de los gestores se ha vuelto una tarea complicada. “Prácticamente si no pagas y aceptas, sabes que tu solicitud no será revisada”, cuenta otra emprendedora entrevistada. “Todos los pagos los debes hacer en efectivo, no hay registro de esto”, explica otra fuente, quien desistió de acceder a los fondos del organismo para no enfrentar estas prácticas.

“Ellos te aseguran que tu proyecto sí va a entrar al fondo”. Entrevistado antes de dejar el puesto, Alejandro Delgado, extitular del Inadem, reconoció que se había detectado corrupción y abuso de los gestores, que supuestamente apoyan a los emprendedores a bajar recursos federales y admitió que este punto quedó pendiente. Ahora bien, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, aseguró el viernes pasado que el Gobierno federal eliminará el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Cuestionada sobre si el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se trata de un programa similar a lo que hace el instituto, Márquez señaló que el programa es específico para el empleo y que el Inadem será extinguido. “Este es un programa de empleo (“Jóvenes Construyendo al Futuro”), al Inadem lo vamos a extinguir”, dijo en entrevista para medios. La funcionaria indicó que a pesar de la extinción del instituto, seguirán los apoyos para emprendedores. “Vamos a dar 3 mil millones de pesos en microcréditos”, aseguró.

El Instituto Nacional del Emprendedor fue creado mediante un decreto en enero de 2013 por la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Entre las funciones para las que el organismo fue creado, se encontraban el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el apoyo a los emprendedores.

En agosto, Alejandro Delgado Ayala, quien se desempeñó como titular del instituto en el sexenio de Peña Nieto, afirmó que en la pasada administración se destinaron al organismo más de 641 mil millones de pesos.

Por otra parte, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, firmado este viernes por Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y diversos líderes empresariales, entre ellos Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, busca apoyar a 2.3 millones de jóvenes con capacitación laboral en compañías como América Móvil, Banco Santander, Citibanamex, Grupo Lala, Liverpool, Herdez, Oxxo, Sanborns, Walmart, entre otras.

Al plan propuesto por el mandatario Andrés Manuel López Obrador durante su campaña a la Presidencia se sumaron 230 empresas del sector privado que capacitarán a jóvenes de entre 18 y 29 años por un año. Al final de ese período, las compañías participantes entregarán un certificado a los becarios que avalará las competencias y habilidades adquiridas en el trabajo. ¿Y a los emprendedores y startups quién los va a apoyar?