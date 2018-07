Afinemos México

Hoy inicia otra etapa del México moderno. En nuestro estado habrán sido elegidos nuevos presidentes municipales o habrán sido reelectos.

A nivel federal la cámara de senadores y la de diputados se renovaran por completo y en 9 estados habrá nuevo gobernador y por supuesto nuevo presidente de la república. No va a cambiar nada si nosotros seguimos comportándonos de la misma manera.

Y me refiero a estar involucrados con México y no comprometidos por México. Tenemos que salir desde ahora hacer lo que nos corresponde desde nuestra propia trinchera de manera magistral y no nos queda de otra ni creo que tengamos muchas opciones.

Desde la trinchera de este servidor veo a México como mi gran orquesta y esta orquesta esta desafinada, herida y muchas cosas más. Todos podemos hacer que esta orquesta suene muy bien y que recobre el sonido que debe y merece tener. Hagamos una retrospección de lo que cada uno está haciendo por México.

¿Seguimos colgados del cable del vecino? ¿Seguimos cohechando a un policía por evitar una infracción? ¿Pago para que me toque bola negra en el servicio militar y así no vaya a marchar?

Así México no saldrá del hoyo. Cada uno de nosotros debe tomar con más empeño y con un amplio sentido de la responsabilidad la labor, el oficio o la profesión o trabajo que hagamos. No solo en el trabajo, en la casa con la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres y toda aquella persona que se tope con nosotros. Una manera muy fácil de hacer que todo cambie en nuestro entorno es ser más educado de lo necesario con las personas. Eso nos lleva al infinito en crecimiento como personas y por ende como país.

Todos pensamos ser muy buenos y los mejores en lo que hacemos, pregúntate lo siguiente: ¿si tu fueras el jefe contratarías a alguien como tú? No se trata de engañarnos a nosotros mismos, pero si tu respuesta fue no, estás a tiempo de cambiar a este país solo con la manera de hacer las cosas.

Todo es actitud y no hay más. Los invito a que preparen sus instrumentos, tomen el asiento que les corresponde en esta gran orquesta y así empecemos a sonar juntos para que Afinemos México. Hasta la próxima semana.