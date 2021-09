Comandante Lucio Hernández defiende logros del Mando Único en Cozumel

“Los invito a que verifiquen las estadísticas de las incidencias (delictivas) del municipio de Cozumel y se van a dar cuenta de cómo nos encontrábamos antes del Mando Único donde se tenían dos o tres patrullas”

Con estas palabras, Lucio Hernández, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, defendió el sistema policial establecido en Quintana Roo por su antecesor, Jesús Alberto Capella Ibarra.

Sin embargo, David Domínguez Povedano, ex director de Seguridad Pública en la ínsula, opina lo contrario. Según él, el Mando Único no ha dado los resultados esperados y una de las causas principales es que el jefe de la policía en el municipio no tiene arraigo y está bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública estatal y no del alcalde.

“Esto sin tomar en cuenta que viola el artículo 115 constitucional que señala que los municipios tienen a su cargo la seguridad pública, la policía preventiva municipal y de tránsito”, comentó.

Las estadísticas delictivas de las que habla Lucio Hernández no son conocidas más que por un puñado de personas que se circunscriben a la Mesa de Seguridad del Municipio.

Sobre la posibilidad de que las nuevas administraciones de gobiernos municipales pudieran no aceptar este modelo gerencial de seguridad, Hernández respondió que, por lo pronto, las administraciones salientes lo harán bajo ese sistema y se buscará renovar el Mando Único con los presidentes municipales entrantes.

Según el tercer secretario de Seguridad que ha tenido el Ejecutivo estatal, los municipios sólo tenían un 13 por ciento de avance en el Certificado Único Policial antes de tomar el control de las policías locales; hoy en día, es del 86 por ciento.

Asimismo, presumió el avance de los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que está al 81 por ciento. Pero sobre el aumento en robos a casa habitación, comercios, motocicletas y sobre extorsiones telefónicas en Cozumel, no dio detalles. Simplemente pidió consultar las estadísticas del antes y del ahora.