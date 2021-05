Agrupaciones en pro del bienestar animal realizaron una campaña gratuita de esterilización en Chetumal, para combatir la proliferación de animales en situación de calle, así como garantizar una vida digna a las mascotas.

Durante la jornada se efectuaron 51 cirugías entre perros y gatos, mascotas que ahora son parte de la solución a la problemática de animales callejeros en la capital del estado.

Heather Johnson, representante de la fundación “Beach Dog Rescue of Costa Maya”, expresó que la jornada se efectuó gracias a la ayuda de “Compassion Sans Borders”, “Happy Doggy”, Ingrid Angelina López, Adriana Arcos y padres responsables de las mascotas, quienes acudieron bajo la lluvia para esterilizar a sus animales.

“Gracias a todos los voluntarios que hicieron esto posible. Juntos estamos haciendo un mundo mejor para los animales; teníamos 50 lugares disponibles, pero más de 200 personas respondieron para pedir una cita. Los padres responsables de mascotas mandan, esperamos organizar otra campaña muy pronto”.

Esterilizar no es dramático ni emocionante, no es una cita sexy lo que hace girar tu cabeza, esterilizar es el equivalente a evitar pagar facturas en pijama un sábado por la noche, son los rescatistas, veteranos y voluntarios que trabajan duro en algo que no es inmediatamente visible y no se puede cuantificar.

“No hay foto de después, es la dedicación permanente de los amantes de los animales que vuelcan sus corazones y almas en algo que la mayoría nunca verá; estamos agradecidos de ser parte de una comunidad que intenta mejorar mañana a los animales”.

Heather Johnson expresó que gracias a alianzas y apoyos de otras asociaciones dedicadas al bienestar animal, las campañas de esterilizaciones gratuitas y de bajo costo también se han realizado en las ciudades de Bacalar y Xpujil, donde también existe una población de mascotas sin hogar.

“Muchos dueños de mascotas entienden los beneficios de la esterilización de las mascotas, pero luchan para permitírselo; camadas no deseadas de cachorros y gatitos, a menudo terminan tirados en la calle”.

En más de dos años, la fundación “Beach Dog Rescue of Costa Maya” ha patrocinado la esterilización de dos mil 19 animales callejeros y mascotas de personas de escasos recursos económicos.

