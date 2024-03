Elvia Anel Contreras, una vendedora ambulante, tomó esta tarde la avenida Tulum de Cancún para exigir la reinstalación de su puesto, ubicado en el fraccionamiento Paraíso Maya; esto a pesar de que las autoridades municipales le han ofrecido recolocar su puesto a tres metros de la zona en la que originalmente se encontraba, sitio en el cual bloqueaba a otro comercio.

La mujer indicó que, tras trabajar durante 12 años con papeles en regla y de manera legal en Boulevard Arrecifes de Paraíso Maya, el pasado 10 de marzo del 2023, fue desalojada del área donde permanecía su puesto para ganarse el sustento del día, exponiendo que fue encerrada, golpeada hasta imputarle una carpeta con falsedades que señalaban que no tenía autorización para laborar y por recurrir al delito de invasión.

A raíz de los hechos por abuso de autoridad, la mujer se presentó a un juzgado federal para imponer una denuncia de desalojo que le hicieron hace un año.

“Se llevó un procedimiento, ellos tenían todo y en junio se dio a mi favor la sentencia, para que yo me pudiera reinstalar a trabajar, pero no me lo permitieron”, expuso.

Comerciante protesta en la avenida Tulum de Cancún; pide reinstalación de su puesto / (Foto: Edgar Balam)

De igual manera, el pasado 19 de diciembre, magistrados reafirmaron la sentencia de nueva cuenta, para que la mujer pueda ejercer el comercio en el lugar en donde fue desalojada.

“Desde las aproximadamente 11 de la mañana llegué al ayuntamiento buscando ahora sí que hablar y que más que nada ejecuten la sentencia del juez”, señaló Anel Contreras.

Autoridades brindan una solución; colocarla en otro punto

El Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez atendió el caso de la señora Elvia Anel Contreras y destacó que el problema surgió con la Dirección de Comercio en la vía pública, cuando la ciudadana contaba con un espacio que estaba frente a un local, motivo por el que se tuvo que mover para no bloquear la entrada de otro comercio. Ante el descontento, la protestante hizo un proceso jurídico en contra de esa acción.

"El proceso continúa y hoy estaba por cumplirse la sentencia de ese juicio. Lo que nosotros estamos buscando es que pueda seguir trabajando y generando ingresos para su familia, se le está dando opción de un espacio a tres metros del lugar original en donde se encontraba, en este espacio nuevo, a tres metros de distancia de un punto a otro, pues no afecta a terceros, ese es el ofrecimiento que se le está dando a la señora, al parecer no lo quiere aceptar, quiere continuar con su tema, entonces nosotros somos muy respetuosos de la libre manifestación siempre y cuando no se afecte a terceros", concluyó Pablo Gutiérrez al ser entrevistado.