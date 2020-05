Comerciantes prevén un desangelado Día de las Madres

Más de 100 comerciantes de Felipe Carrillo Puerto recibirán otro golpe a su economía este 10 de mayo, pues ante la contingencia del Covid-19 y el poco recurso en la población, no tendrán las suficientes ventas como en años anteriores.

Bartola Moo Pat presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en el municipio, expresó que el padrón de afiliados es de alrededor de 350, sin embargo, de esos 100 en giros como novedades, ropa, calzado, pastelerías, entre otras, enfocados para esa sección, no tendrán el suficiente repunte.

“Sabemos que es una temporada muy crítica hacia los comerciantes, para todos en general, un claro ejemplo fue lo del pasado 30 de abril, donde tuvimos bajas hasta un 60%, entonces, este 10 de mayo, percibimos que será la misma situación, considerándolo un golpe para nosotros”.

Expresó que la mayoría no se surtió de producto por el temor a que quede embodegado y al final termine perjudicándolos más, muchos están sujetos a vender lo que tienen en tienda, otros a adquirir o producir lo mínimo, para salir del paso, porque no se quieren arriesgar a una inversión.

Destacó que sí hay ventas pero no son las suficientes o no se ve la participación de la gente como lo hacían en años anteriores, donde tenían hasta 100% en ventas con ganancias de 50%: las calles están vacías, no hay movimiento, lo único donde no baja es en alimentación y productos de primera necesidad.

“Nos queda permanecer, hasta donde esto deba durar, tratar de solventarlos con lo mucho o poco que resulten en las ventas, ahora sí, son los ciudadanos que si tiene la oportunidad lo hagan a comercios establecidos, para que nos apoyen, es momento de apoyarnos entre todos expresó”.

Moo Pat expresó que durante esta temporada aparecen negocios “fugaces”, es decir, temporales o irregulares y se establecen para aprovechar el día, el cual deberían ser verificadas por las autoridades, porque también roban clientes y eso les afecta, a ellos están establecidas y cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales.