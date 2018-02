Va en aumento el ambulantaje en Playa del Carmen

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En diversos puntos de la ciudad se han instalados nuevos puestos de venta ambulante a partir de que inició este año, y aunque la directora de Comercio, Belia Beltrán Aguilera, aseguró que realizan operativos para retirar a los que no tienen permisos, el fenómeno se extendió en la zona de fraccionamientos.

“Estamos detectando puestos nuevos y estamos por eso ampliando el operativo en toda la ciudad, porque se ponen además en lugares prohibidos. Estamos trabajando en eso, para que soliciten el permiso o que se retiren definitivamente porque no cuentan con ningún permiso”, afirmó.

Belia Beltrán agregó que muchos de los comerciantes informales llegan de otras partes y se colocan sin mediar con las autoridades por desconocer la reglamentación local, y por ello ha crecido el ambulantaje en fraccionamientos.

En lo que va de esta administración, el Comité de Comercio en la Vía Pública calificó más de 3 mil expedientes que en el 2016 desempeñaban la venta ambulante, pero únicamente 2 mil 354 pudieron comprobar que tienen un permiso entregado de manera regular y con varios años de registro, por lo que los demás se desecharon.

Muchos de esos permisos se ubicaban en la Quinta Avenida, en donde a pesar de que no se ha concedido ningún permiso, el crecimiento de ese tipo de comercio se ha expandido, como lo ha denunciado la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), María Elena Mata Pineda; la empresaria lamentó que no se haya podido revertir la informalidad y al contrario, ahora se contabilizan hasta 100 ambulantes por día.

Las solicitudes pasaron de las 3 mil, teniendo en cuenta todos los tolerados que había. Muchos ya estaban y tuvimos que llegar a hacer una revisión, el padrón actualizado que tenemos es de 2 mil 354, pero no todos están en el mismo horario, unos en la mañana y otros en la tarde y otros algunos días.

“En la zona turística no hemos autorizado ninguno, esos no tienen permisos ni se han acercado a regularizar. Había algunos que son muy viejos y se les dio el beneficio, pero la mayoría está de manera irregular. El dato de irregulares no los tengo, pero sí son muchos, todos los días hacemos operativos, se les decomisa la mercancía y su mobiliario y al día siguiente se vuelven a instalar”, afirmó Beltrán Aguilera.