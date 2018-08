Comercio ambulante permanece en Quinta Avenida

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Alrededor de 150 comerciantes ambulantes que ejercen en la Quinta Avenida tiene identificados la Dirección de Desarrollo Económico; sin embargo, a pesar de los operativos no los pueden erradicar.

Belia Beltrán Aguilera, titular de la dependencia, reconoció que no pueden contra ellos porque cuando hay operativos son avisados con anticipación por el personal de los mismos negocios que se encuentran laborando en la regularidad.

Los puntos de la Quinta Avenida donde hay establecido comercio ambulante son diversos. Se pueden encontrar en el paso público peatonal, venta de tours en casetas, artesanías que se exponen sobre mantas puestas en el suelo y comercialización de alimentos.

“Hay algunos empleados de los empresarios que resguardan a estas personas que ejercen esta actividad de manera ilícita en la vía pública. No sé cómo les avisan, pero tenemos evidencia que las resguardan, no es que no se les deje trabajar, todo el mundo tiene derechos al trabajo, sólo que a ellas se les ha dado una invitación que se acerquen a la dirección para darles un espacio en el Callejón del Arte que precisamente para eso es, pero no han querido, y entonces hay algunos empleados que los resguardan”, comentó Belia Beltrán.

Además la dependencia ha tomado con precaución el asunto por el tema de inseguridad y las amenazas de las que han sido objeto representantes de varios departamentos municipales relacionados con el rubro de comercio.

“No hay temor, simplemente precaución, es sólo eso”, agregó.

La funcionaria declaró que es una problemática que arrastran desde la pasada administración municipal.

“Eso fue lo que heredamos de la administración pasada, desde el inicio de esta… hemos estado trabajando en conjunto con Fiscalización, pero hay algunas cosas que hacen caso omiso… sólo de casetas tenemos 41 identificadas”, dijo.

La funcionaria adelantó que para el mes de septiembre no habrá permisos de venta de artículos alusivos a las fiestas patrias, en la vía pública.