Se desploma el comercio exterior en Quintana Roo

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El comercio exterior de mercancías vía marítima (importaciones y exportaciones) sufrió una baja del 10.5% en Quintana Roo durante el primer semestre, con 18 mil 479 toneladas, que representó dos mil 181.92 toneladas de productos menos, que el mismo período del año pasado.

De acuerdo con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), el sector de importaciones, fue el de mayor reducción, al reportar 13 mil 326.51 toneladas, dos mil 144.82 menos (13.8%).

Las exportaciones fueron de cinco mil 153.09 toneladas, es decir, una disminución de 37.1 (0.7%), comparada con el año pasado.

Sergio León, CEO de Impoexporta, mencionó que las exportaciones van a la baja, al detenerse un poco la industria de la construcción y otras inversiones, algo que está pasando a nivel nacional.

Destacó que el gobierno federal, dentro del Plan Nacional de Desarrollo; no tocó el comercio exterior en general, sino únicamente contempló el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Al no haber flujos y no continuar los sectores productivos en México: maquila, infraestructura y construcción, que estancados, lleva a no tener buenos flujos, algo que se debe atender”, agregó.

Durante enero-junio del año pasado, la Apiqroo reportó un movimiento de productos por 20 mil 661.52 toneladas, en su mayoría de importaciones con 15 mil 471 y exportaciones por cinco mil 190.

“Estamos viendo los mismos productos y las mismas empresas que están enviando a otros países, y esto no debe ser, además de que falta una capacitación para cumplir con el embalaje adecuado, el empaque, las producciones mínimas que se requieren en el extranjero y los permisos”, explicó.

Aseguró que los demás mercados como Asia y Sudamérica representan un nicho importante para no depender sólo de Estados Unidos, pero es necesario abrir paso a los procesados y no solamente mandar el producto básico, como las semillas, frutas y verduras.