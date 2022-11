Como se vio en el país, la marcha en apoyo al INE

Número de asistentes a la manifestación en apoyo del INE, en todo el país

- Acapulco, Guerrero: 500

- Aguascalientes: cerca de 12 mil

- Campeche: 1000

- Cancún, Quintana Roo; cerca de 4 mil

- Colima: 3 mil

- Cuernavaca, Morelos: 4 mil

- Culiacán, Sinaloa: 2 mil

- Chiapas: mil 200

- Chihuahua: más de 10 mil

- Guadalajara, Jalisco: al menos 10 mil

- Hermosillo, Sonora: 3 mil

- Hidalgo: 400 automovilistas

- La Paz, Baja California Sur: 500

- León, Guanajuato; 2 mil 500

- Mazatlán, Sinaloa: casi 2 mil

- Mérida, Yucatán: alrededor de 4 mil

- Mexicali, Baja California Sur: Cerca de mil 500

- Monterrey, Nuevo León: entre 15 mil y 18 mil

- Morelia, Michoacán: más de 40 mil

- Puebla, Puebla: 10 mil

- Querétaro; 3 mil

- Saltillo, Coahuila: 5 mil

- San Luis Potosí: 5 mil

- Tampico, Tamaulipas: 5 mil

- Tlaxcala: 200 personas

- Toluca, Estado de México: 3 mil

- Veracruz: en seis municipios de la entidad:

Boca del Río, cerca de 2 mil personas Orizaba, 500 personas Xalapa, mil personas Tuxpan, Poza Rica y Córdoba (sin definir) Villahermosa, Tabasco: 300 Zacatecas: más de 2 mil

Algunas de las marchas que definen cómo ha sido la vida política de AMLO

Con motivo de festejar los 4 años de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que encabezará una marcha el próximo 27 de noviembre.

Algunas de las manifestaciones más destacadas.

1) Éxodo por la Democracia: López Obrador cobró relevancia nacional con hechos como la quema de pozos petroleros en Tabasco y la marcha conocida como “Éxodo por la Democracia”, en la que caminó desde Tabasco hasta la Ciudad de México tras lo que consideró otro fraude electoral, ahora en las elecciones intermedias de 1991.

2) 100 horas por la legalidad y la democracia: En este año, hubo una serie de marchas debido al proceso de desafuero en que se rumoraba en su contra. Entre ellas están la “marcha de las 100 horas por la legalidad y la democracia”, que fue el 18 de julio; “marcha por la legalidad y la democracia”, del 29 de agosto.

La marcha fue en apoyo a López Obrador, en rechazo a su posible desafuero por desacatar una orden judicial. Participaron alrededor de 200 mil personas, entre funcionarios del PRD, gobernadores de ese partido, simpatizantes y seguidores de AMLO.

3) Marcha del silencio: El 24 de abril de 2005, grupos de apoyo a López Obrador convocaron a una marcha desde el Museo de Antropología hasta el zócalo capitalino, denominada “Marcha del Silencio”.

El evento “en defensa de la voluntad popular” contó con la presencia de los hijos del entonces jefe de Gobierno, y personajes cercanos en su momento, como Alejandro Encinas, Yeidckol Polevsky y varios más.

4) 2006, presidente legítimo y el plantón de Reforma: Fue en 2006 cuando compitió en las elecciones presidenciales y el triunfo fue para su oponente, Felipe Calderón. Fue el surgimiento del movimiento que enarboló el actual mandatario y el inicio de la separación de su entonces partido político, el PRD.

Tras las elecciones, el 30 de julio del 2006, Andrés Manuel López Obrador, encabezó un plantón en la capital del país que se instaló en Paseo de la Reforma en protesta por el resultado de las polémicas elecciones que le dieron el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa.

El bloqueo se dio tras una votación a mano alzada en la plancha del Zócalo, luego de que Calderón, el INE y Acción Nacional se negaran al conteo total de los votos, el famoso ‘voto por voto’. “Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente (…) que permanezcamos aquí, día y noche, hasta que se cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos”, dijo AMLO. Se levantó hasta el 15 de septiembre sumando 47 días de duración.

El 20 de noviembre de ese año, López Obrador encabezó una manifestación en el Zócalo capitalino, que concluyó con su proclamación como “Presidente Legítimo”.

5) Movimiento de Regeneración Nacional y mítines por toda la República: López Obrador resume su carrera política de 2006 a 2012 (y posteriormente hasta 2018) en una frase que atribuye a Felipe Calderón. “Cuando le preguntaban por mí, respondía ‘ahí anda, recorriendo los pueblos con tres simpatizantes’”.

Tras su primera contienda presidencial, López Obrador recorrió todos los municipios del país y se presentó a las elecciones de 2012, sin embargo, también acusa haber sido víctima de fraude electoral. La estrategia continuó hacia 2018, cuando ganó la elección presidencial.

“Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia… ambos por la misma razón”

Para definir la actuación de este señor, como muestra basta un botón, eso lo hemos visto en cada una de las marchas que siempre ha llevado a cabo, con las cuales solo ha creado y dejado caos, confusión y una serie más de problemas tanto en lo económico, en lo político y en lo social.

Esto demuestran realmente como va dejando malos antecedentes, aunado a todos los delitos que ha cometido en contra de la Constitución y a la falta de respeto hacia los ciudadanos, cómo cuando boicoteó y puso casas de campaña en Reforma, sin ponerse a pensar en el daño que le hacía a todo el país con esta muestra, esto porque el señor es un rabioso, narcisista y mitómano, por ello es importante que las nuevas generaciones digieran con todos estos antecedentes previos, cuál es su ubicación racional.

Todo esto realmente va en contra de la Reforma que quiere hacer contra el Instituto Nacional Electoral, al igual que muchos movimientos que está llevando a cabo y que son totalmente inconstitucionales.

Por ahora y con esta marcha vamos a ver quiénes son los verdaderos “secuaces” que están en asociación delictuosa con este señor, quien sigue continuamente volándose la barda en gastos como lo son los de FRENA, el costo de la Refinería, el costo del Tren Maya, el costo del Tren que va a la Refinería y otros más, todo este tipo de cosas solo muestran que las gentes con las que se ha asesorado o no saben matemáticas o son unos verdaderos asnos, que solo están viendo cómo se sigue comprometiendo el futuro del país al estar pidiendo más dinero y más dinero y más dinero, algo que no tiene fin, un claro ejemplo que lo estaremos viendo en que para su marcha se moverán 7000 camiones de todo el país, costo por camión con 40 personas, por 5000= 200,000 Renta del camión 80,000 280,000 por camión, comidas, viáticos y otros 7000 x 280,000= 1,960 millones de pesos, más gastos de organización, publicidad, transmisión en vivo, logística y más.. 1000 millones más gran total. 3000,000,000 de pesos, pero en concreto lo único que está haciendo por el país es destruirlo cada vez más.

Y en ningún momento ha cesado su actitud de insulto y desprecio por las fuerzas armadas, por la mujer y por el sentido de respeto a las layes internacionales, en relación al Tratado de Libre Comercio, también de su estúpida Reforma en la Comisión Federal de Electricidad, en relación y asociación delictuosa con el señor “Bartlett”, otro personaje que también ha demostrado una falta de ubicación racional, y como en muchos otros casos en los que han intervenido tanto los hijos del presidente como los hijos de varios ministros, gobernadores y alcaldes de todo el país, y por lo que ahora cuentan con situaciones muy cómodas, con lo cual queda demostrado que el nepotismo que dijo iba a respetar pues no lo ha respetado, no ha respetado a la Constitución, a la patria y al juramento que hizo, que no se le olvide que en ese juramento dijo “si no estoy haciendo mi trabajo correctamente que el pueblo me lo reclame”.

Y la realidad es que en la marcha que hubo para el apoyo al Instituto Nacional Electoral y por la defensa de la democracia, asistieron 4 millones de gentes a todo lo largo y ancho de la república.

Un aplauso a nuestros compatriotas, los amantes de la patria, de la república, de la democracia y del respeto que nos da la Constitución a la propiedad privada y a la libre empresa, que apoyan las causas encaminadas al beneficio del país, ya que está demostrado que siguen y siguen saliendo más transacciones y sin licitaciones, todo esto ha sido una muestra, como se decía antiguamente “como muestra basta un botón”, lo lamentable para ellos es que ya se acabaron los botones de la camisa, por lo que seguimos viendo y viviendo de más de los mismo, de “la mafia en el poder”.

Y es importante destacar que todos los ojos de México, estarán en la marcha de este domingo 27 de noviembre, para descubrir quiénes son sus acarreados y quienes son las gentes que va a llevar.

Y el respeto que siempre se había visto hacia las fuerzas armadas, hacia la bandera y hacia la constitución, por ser los que defendían al pueblo, pues de alguna manera, y con la dosis de enriquecimiento, están siendo olvidados y eso es claramente una traición a los principios que juraron defender.

Hay que ver si este señor sigue gastando y gastando el dinero para cumplir sus caprichos, como lo es la manifestación que pretende hacer, que recuerde que ese dinero es del pueblo de México por lo que no tiene que estarlo usando, otra vez tratándose de reelegir, eso ya es un absurdo.

Cuando hace este tipo de cosas, como lo es la toma de decisiones viscerales, es cuando tiene viajes de ego, que al final solo le han costado a todos los mexicanos, de esa manera se tiene que dar por entendido que debemos poner un hasta aquí, a todos esos abusos porque no es factible que esa burla a la República y a los mexicanos siga siendo aceptada.

Carta dirigida a los 4 millones que fuimos a la marcha (Adivinen…) Carlos Alazraki

Andrés busca TODO EL PODER. Andrés busca TODO el Maximato

Estimados amigos que fuimos a la marcha: en esta Carta Semanal quiero expresarles de todo corazón mi enorme felicidad que pasé con todos ustedes en la marcha del domingo pasado.

Vernos y saludarnos el uno con el otro con una sonrisa genuina, ignorar las idioteces de la, dizque contingencia ambiental y caminando bajo un cielo AZUL maravilloso, verlos sonreír por una causa JUSTA, vernos cantar juntos nuestro Himno Nacional y vernos despertar contra la descomunal tiranía que se vive en nuestro país, me levantó el ánimo.

Ver cómo Andrés se quiere desquitar de todos nosotros, ver cómo Andrés empieza a ver su triste realidad, observando cómo se desmorona Morena, me llena de optimismo para seguir contribuyendo a través de nuestro querido diario EL UNIVERSAL ―sin duda― el mejor diario de México y por supuesto de también de nuestro querido Atypical Te Ve para seguir defendiendo nuestra DEMOCRACIA y nuestra LIBERTAD.

Por lo tanto, mi Carta Semanal de hoy, no será muy larga.

Esta Carta la quiero escribir con una sencilla adivinanza que define muy bien el rumbo hacia donde nos quiere llevar Andrés. ¿Están listos? Ahí les va:

¿Por qué Andrés quiere cambiar al INE cuando este instituto ha sido ético, profesional, IMPARCIAL y le ha dado el triunfo a 20 gubernaturas, 1 billón de municipios y a un trillón de regencias en todo el país en estos últimos 4 años a la BASURA de Morena?

¿Por qué Andrés quiere hacer una contramarcha el domingo 27 de este mes?

¿Por qué y para qué el niñito interno de Andrés actúa como si fuera un candidato opositor en lugar de presidente?

¿Por qué el niñito Andrés, patalea, se enoja y llora por la marcha más exitosa en este siglo dirigida a los LEGISLADORES Y NO A ÉL?

¿Por qué los borregos de los legisladores de Morena no abren el hocico? ¿Por qué Andrés dice que la reforma es para ahorrar lana cuando no es cierto?

¿Por qué Andrés no propuso parar sus BASURAS de Dos Bocas, el TIANGUIS de Felipe Ángeles y su Trenecito de Juguete?

Y ¿por qué Andrés le quitó al INE 4 MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS de su presupuesto para el 2023 y se los dio a no sé quién para las próximas campañas?

Y la GRAN PREGUNTA: ¿qué busca Andrés con todo esto? Muy fácil, Andrés busca TODO EL PODER. Andrés busca TODO EL MAXIMATO.

Y si lo permitimos, Andrés nos estará llevando SIN FRENOS a lo que yo llamaría sin temor a equivocarme a una: DICTADURA A LA MEXICANA.

¡Aguas! ¡ABRAMOS TODOS LOS OJOS!

Andrés es MUY VENGATIVO Y MUY LADINO. Y NUNCA SE DARÁ POR VENCIDO. Si Andrés pierde, Andrés ¡ARREBATA!

Lo bueno de esta realidad es que nosotros los mexicanos, somos mucho más que él… ¡MUCHO MÁS!

Y por cierto, lo de la marcha de “YO SOY EL MÁS GUAPO Y EL MÁS FUERTE “ que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de noviembre, con sus acarreados, las tortas, los chescos y los 200 pesotes, es otra de sus ¡MMDAS POPULISTAS! Esta marcha NO ES NECESARIA.

Nosotros los mexicanos sabemos muy bien quién es el más guapo y el más fuerte.

Nosotros los mexicanos sabemos que Andrés tiene al Ejército y a los narcos a su lado.

Y también sabemos que el pobre Andrés necesita ayuda.

Y también sabemos que Andrés conoce muy bien al Dr. Pepe Newman.

Pepe es un gran PSIQUIATRA y en una de esas lo puede ayudar mucho con sus DELIRIOS.

Mientras tanto, amigos que fuimos a la marcha…

¡NO NOS DEJEMOS DE ESTE GOBIERNO TOTALITARIO! ¡VIVA MÉXICO!

Violencia exacerbada contra periodistas y defensores: Nashieli Ramírez

México vive un escenario de violencia exacerbado contra periodistas y defensores de derechos humanos, que ha cobrado la vida de 14 y nueve, respectivamente, en los primeros 10 meses del año, aunque existe una cifra negra que impide conocer, a ciencia cierta, el total de quienes han sido asesinados, denunció la presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez Hernández.

En la entrega de reconocimientos del “Taller para la Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, desarrollado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), destacó que además de ser víctimas de persecución, sufren amenazas, desaparición forzada y desplazamientos internos forzados.

La gran mayoría, sin embargo, continúa con su función periodística y de defensoría, aún en condiciones de riesgo; lo que genera que las Fiscalías se releven de su obligación de protección y que haya una doble victimización para ellos.

Ante ello, se continuará insistiendo a todas las instituciones del Estado para que cumplan su obligación que tienen en la materia, como la prevención, la erradicación de los discursos de odio y el abatimiento de la impunidad.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México advirtió que de no contar con una acción integral, la crisis que se vive, no va a frenarse.

AMLO le deja la obra del malecón de Villahermosa a amigo de su hijo Andy: MCCI

Aunque prometió que en su gobierno no habría lugar para el influyentismo, la organización civil dio a conocer algunos de los vínculos que los hijos del mandatario tabasqueño mantienen con funcionarios y empresarios beneficiados por la actual administración

Una amplia trayectoria política y perseverancia respaldaron el camino que Andrés Manuel López Obrador tuvo que recorrer para ocupar la aclamada Silla del Águila de Palacio Nacional. Si bien para ganar la simpatía de la ciudadanía el mandatario tabasqueño realizó múltiples promesas de campaña, a cuatro años del inicio de su administración poco a poco se han ido revelando algunas inconsistencias e incumplimientos de sus propios discursos.

De este modo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se remontó al año 2018, cuando el Líder del Ejecutivo se comprometió a construir un parque lineal en el tramo del río Grijalva que atraviesa por la capital de su natal estado, Tabasco.

La construcción de dicha obra, nombrada por el mismo Andrés Manuel López Obrador como “El malecón de Villahermosa”, fue encomendada a Alejandro Castro Jiménez Labora, un reconocido empresario originario de la Ciudad de México que pertenece al círculo de amigos más cercano de Andrés López Beltrán, el segundo hijo del presidente de México.

La promesa de AMLO en contra del influyentismo

Abanderado bajo la premisa de cero corrupción, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México el 1ro de diciembre de 2018. Fue en su propia toma de protesta en la que declaró frente a miles de asistentes que en su administración “no habría amiguismo, nepotismo e influyentismo”.

Años más tarde y después del reportaje de La Casa Gris que realizaron en colaboración Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el medio Latinus, el mandatario tabasqueño volvió a asegurar que en su administración sus hijos no tenían ningún tipo de influencia. Pese a ello y de acuerdo con datos de la organización civil, al menos 12 amigos de Gonzalo y Andy López Beltrán -ambos hijos del presidente de México- se han relacionado e incorporado en el Gobierno Federal.

Asimismo, el periódico Eje Central dio a conocer el pasado mes de octubre los casos de acomodo en el Gobierno de México que han tenido al menos 10 excompañeros de los hermanos López Beltrán del colegio Logos y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De amigos a funcionarios: Bajo ese tenor, la organización civil obtuvo un par de fotografías que dan cuenta del vínculo que existe entre los funcionarios con los hijos del presidente de México, así como los datos de otros dos excompañeros de escuela que también desempeñan cargos públicos en la actual administración.

Dentro de dichos datos deslumbró el nombre de Alejandro Castro Jiménez Labora, quien el 5 de junio pasado fue presentado por el propio mandatario tabasqueño como supervisor de “El Malecón de Villahermosa”, obra que forma parte de la intervención del Río Grijalva, la cual tiene contemplada una inversión de 3 mil 200 millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalló que el encargado del mencionado proyecto es dueño de Objetos de Diseño Pirwi SA de CV, una compañía dedicada a la producción de muebles exclusivos de diseñador que creó en 2008 en sociedad con Emiliano Godoy Diana, fundador del festival AMD, dedicada a servicios de diseños y publicidad.

Nombramientos antes de que se concursaran obras

Alejandro Castro Jiménez Labora asumió la coordinación de “El malecón de Villahermosa” desde mediados del año 2019, cuando Adán Augusto todavía era gobernador de Tabasco, señaló la organización civil.

Fue el 10 de julio del mencionado año cuando se llevó la firma de un convenio entre el actual Secretario de Gobernación y el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, para reasignar fondos federales para la obra del malecón.

En dicha ocasión, el Gobierno de Tabasco reportó que la inversión sería por unos 2 mil 500 millones de pesos a través de un convenio multianual de tres años, aunque se especificó que podría aumentar hasta 3 mil millones de pesos.

Pese a ello, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló a Alejandro Castro Jiménez Labora como “un fantasma” a quien ninguna dependencia estatal y federal han identificado como responsable de la obra.

Esto después de que las solicitudes de transparencia interpuestas por la organización civil ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como a la propia Oficina de la Presidencia de la República, la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura de Tabasco y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado dieran cuenta de que Alejandro Castro Jiménez Labora no trabaja en el gobierno ni cuentan con información del nombramiento que le dio el presidente de México.

La amistad de Andy con los Jiménez Labora

Un meticuloso rastreo realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso el vínculo que Andrés López Beltrán mantiene con los Jiménez Labora, mismo que quedó expuesto cuando el hijo del presidente de México acudió como invitado a una de sus fiestas exclusivas.

Dicha celebración fue organizada para festejar el cumpleaños de Diego Jiménez Labora, primo del empresario que está frente al proyecto de “El Malecón de Villahermosa”. En aquella ocasión Andy -como es llamado de cariño- acudió al evento en compañía de la reconocida modelo estadounidense Allie Teilz, expareja sentimental del actor Joaquín Phoenix.

Del mismo modo, señaló la organización civil, Diego Jiménez Labora agradeció en sus redes sociales a Chocolates Rocío, negocio de los hijos del presidente de México por su aportación a la fiesta organizada por la empresa Surface.mx y en la cual contribuyó el chef Luis Valle de la marisquería “Don Verg*s”.

Las razones detrás de la marcha convocada por AMLO, según Denise Dresser

El pasado miércoles 17 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la académica y politóloga Denise Dresser compartió a sus seguidores las razones por las que el mandatario federal convocó la manifestación el próximo domingo.

Según explicó la escritora, la primera razón por la cual el jefe del Ejecutivo federal quiere realizar la marcha es debido a que “no le gusta perder”, por lo que busca cambiar la percepción sobre su reforma electoral.

Otra de las razones, escribió en el mensaje, es debido a que AMLO “no está haciendo una buena lectura de la realidad”; así como confunde su papel como jefe de Estado privilegiando a unos pocos.

“Razones detrás de la marcha convocada por AMLO: No le gusta perder y quiere cambiar la percepción de que perdió su “reforma” al INE No está haciendo una buena lectura de la realidad Confunde su papel. Ya no es luchador social opositor, es presidente de todos Narcisismo”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los comentarios estuvieron divididos entre las personas que apoyan la manifestación y quienes la rechazan.

“AMLO convocará a una marcha por AMLO donde acudirá AMLO hacia dónde vive AMLO y terminará con un discurso de AMLO a favor de AMLO”, “Tu lectura de la realidad se resume a marchar junto al PRIAN, para defender a quienes en 2017 les pedías la renuncia” y “‘Democracia participativa’ se llama, todos tenemos derecho a expresarnos, ya no es como antes Denise, acostúmbrate”, fueron algunos de las respuestas.

No obstante, algunos usuarios se lanzaron en contra de la académica al asegurar que su lectura de la realidad se resume a marchar junto con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), “para defender a quienes en 2017 les pedía la renuncia”.

A lo que Dresser respondió: “Mi lectura de la realidad es que todos los partidos han buscado controlar a la autoridad electoral. Antes lo intentaron tanto el PRI como el PAN y ahora lo intenta Morena. Y antes, como ahora, lo denunciaré”.

“Si, si, Denisse, la única que siempre hace una buena lectura de la realidad eres tú”, arremetió otro internauta; como respuesta, la escritora comentó: “No, pero mis malas lecturas de la realidad le cuestan mucho menos al país que las del presidente”.

Y es que el pasado miércoles 17 de noviembre, en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que el domingo 27 del presente mes marchará “junto al pueblo de México”, con motivo del cuarto aniversario del inicio del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T).

“Ayer mismo empecé a recoger opiniones y, como lo nuestro tiene que ver con mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27 (de noviembre), un domingo, porque me plantearon: ‘¿Por qué el Zócalo el jueves? Es día laboral y queremos ir muchos’. Entonces va a haber una marcha”, explicó.

El mandatario federal detalló que encabezará la marcha, que iniciará a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia, y finalizará en la Plaza de la Constitución, donde llevará a cabo el informe de los avances, logros y resultados del Gobierno federal.

Por qué la marcha de AMLO causa preocupación más que pena ajena; Loret de Mola

El periodista criticó la manifestación a la que el presidente convocó días después de la mega marcha en contra de la Reforma Electoral

Una parte del círculo político explotó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras convocar a la marcha del próximo 27 de noviembre (27N) en el marco, según él, de su 4to informe de gobierno. No obstante, la oposición percibió dicha invitación como “una reacción vengativa” del mandatario por lanzarla unos días después de la mega-manifestación en contra de la Reforma Electoral, del 13 de noviembre (13N).

Ante ello, el Jefe del Ejecutivo fue blanco de críticas, burlas y descalificativos con los que se le tachó de “ardido”, “vengativo”, “berrinchudo” o “vergonzoso”. No así para el periodista, Carlos Loret de Mola, quien, pese a coincidir con dichos títulos, también alertó de los riesgos detrás de la “conducta adolescente” de Andrés Manuel.

“Un hombre de tanta experiencia, con tanta edad, tanto poder y tanta popularidad, incapaz de controlar el apetito adolescente: ‘Yo la tengo más grande’”, escribió en su columna para El Universal.

“Se pasa de la pena ajena a la franca preocupación, y se despiertan todas las alertas: ¿hasta dónde es capaz de llegar un hombre así?”.

Aunque López Obrador afirmó que su movilización sólo buscará comprobar cuánta fidelidad conserva la autodenominada Cuarta Transformación (4T), es pertinente recordar que el anuncio estuvo antecedido de un popurrí de agresiones que protagonizó la mañanera del 14 de noviembre (un día después de la demostración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE)).

Según Loret de Mola, esto es el reflejo de la incapacidad política, administrativa y psicológica de Andrés Manuel para enfrentar los movimientos que se alzan en su contra. Asimismo, dejaría en evidencia el ego y odio con que rige sus actuares y mandatos presidenciales.

“A López Obrador lo gobiernan su ego y su odio. Por eso él no gobierna al país. Su ego no pudo soportar la derrota política que significó la megamarcha del domingo”, planteó el columnista a fin de comparar al tabasqueño con otros mandatarios populistas, tales como Donald Trump (EU), Jair Bolsonaro (Brasil) y Vladimir Putin (Rusia).

“Así han reaccionado en momentos críticos cuando la pluralidad y la democracia se les ponen enfrente, y al hacerlo - poderosos que son - han puesto a sus países en riesgos antidemocráticos, golpistas y dictatoriales”.

Con esa premisa, el también presentador de Latinus advirtió que dicho “ego y odio” que lo mueven a lanzarse contra el órgano electoral presidido por Lorenzo Córdova, también motiva al flanco adversario a movilizarse.

“El presidente no parece darse cuenta de que cada que se exhibe gobernado por su ego y su odio, un pedazo de la sociedad decide darle la espalda y arrinconarlo en el baúl de los casos perdidos”, atajó su texto.

Y es que según el Jefe del Ejecutivo, quienes se congregaron a la movilización (llevada a cabo en Ciudad de México (CDMX) y otras demarcaciones como Chihuahua, Morelia, Nuevo León, Tampico, Chiapas, Tijuana o Veracruz) defienden “la corrupción, el clasismo y la discriminación” imperante en administraciones anteriores.

Para apoyarse en sus arremetidas, proyectó un listado el cual su Gobierno realizó para identificar a los opositores que asistieron al movimiento y quienes, destacó, también están involucrados en delitos electorales: “Todos ellos han participado en fraudes”, acusó en la mañanera del lunes.

Por contratar el Issste a empresa que no cumplía los requerimientos para brindar servicios, mueren 9 personas

El fin de semana pasado se dio a conocer una contratación irregular de una empresa que no cumplía los requerimientos para prestar los servicios de imagenología en los hospitales del Issste, lo cual derivó en el fallecimiento de nueve personas y afectó el tratamiento de 2 mil 573 pacientes graves.

De acuerdo con la información, el contrato tuvo un valor de 147 millones para comprar rayos X a una empresa fantasma cuyo objeto social era comercializar perfumes y abarrotes y su domicilio era literal una lavandería. Además la ex de ayudantía de AMLO estaría involucrada.

La dichosa empresa se trata de Imedic, que ha recibido contratos en Veracruz y el Issste. Pero todas sus sedes, son lugares fachada. Una casa de bolsa, local en proceso judicial, taller de manufactura y una bodega hay en sus domicilios registrados.

Ex ayudantía de AMLO involucrada

Almendra Lorena Ortiz Genis, era hasta 2021 responsable de vigilancia y ayudantía de AMLO. La cambiaron a directora de compras del Issste, donde adjudicó de manera directa a esta lavandería, perfumería proveedora.

Obviamente la empresa no entregó a tiempo y el Órgano Interno de Control del Issste señaló que este contrato tendrá consecuencias penales para Imedic y los funcionarios que la contrataron.

«Al menos 2 mil 573 personas graves y 9 muertos» por la deficiencia de servicio.

¿Qué dijo AMLO sobre este contrato del Issste?

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el contrato por adjudicación directa a la empresa Imedic SA de CV. Aseguró que se debe a la limpia de la institución de salud, pese a que el contrato fue avalado por su ex ayudantía.

“El problema es la corrupción que prevalecía, y que sigue todavía existiendo en el Issste (…) Era un botín. Acuérdense que, cuando se hace el fraude para imponer al Calderón, le ayuda en el fraude la maestra Elba Esther; y en pago, Calderón, que es un demócrata, finísima persona, nombra subsecretario de Educación Básica al yerno de la maestra Elba Esther (…) como en ese entonces el brazo derecho a la maestra era (Miguel Ángel) Yunes, a él le toca el Issste. Ya se imaginan todo lo demás”, señaló.

Problemas por los que AMLO debería marchar: Desabasto de medicamentos, feminicidios, homicidios y más

Andrés Manuel López Obrador anunció una marcha en defensa de su reforma electoral para el próximo domingo 27 de noviembre, aunque el país tenga otros problemas de los que debería ocuparse.

Temas por los que AMLO debería marchar

Los feminicidios en México continúan en aumento, solo de enero a Septiembre de este año se han reportado 695, es decir, dos por cada día, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2021 fueron 3 mil 750, un promedio de 10 diarios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Desabasto de medicamentos

Aunque sigue prometiendo un sistema de salud como el de Dinamarca, la realidad es que esto sigue colapsado en México e incluso peor desde que eliminó el seguro popular y cambio la forma en que se compraban los medicamentos.

Sigue el desabasto de vacunas para menores, medicamentos para niños con cáncer, no hay vacunas para la viruela del Monto y todos los días hay reportes de recetas no surtidas por falta de medicamentos.

Homicidios

Apenas en días pasados se dio a conocer que octubre se convirtió en el mes más violento de todo 2022 con un total de 2 mil 481 homicidios dolosos. Es decir, un promedio de 80 diarios, según cifras del Secretariado Ejecutivo.

México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

Pero la secretaria de Seguridad aseveró que los homicidios han decrecido un 10,3 %, a un total de 112.150, en lo que va de la gestión de López Obrador, que inició en diciembre de 2018, en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Lo que deberíamos saber de la esposa del presidente

Sin duda alguna, una de las partes más controversiales de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, personaje a quien muchos consideran como una mujer responsable y preparada.

Uno de los momentos más «destacados» de la esposa de AMLO, tuvo lugar cuando quien tendría que ser la primera dama de la Cuarta Transformación decidió rechazar el calificativo, así como «el encargo».

¿Qué dirías si te dijéramos que es una aviadora más, de esos de los que AMLO se queja?

Justamente cuando dijo lo anterior, que rechazaba ser la primera dama, estaba incurriendo en una falta; a diferencia de su esposo no en lo referente a lo constitucional, pero a final de cuentas una falta. En lugar de estar dando clases en la UACM, doña Beatriz se pavoneaba en los mítines de AMLO y Morena.

Por si fuera poco, lo más “sucio” de las labores como profesora de Beatriz Müller, tienen que ver con que inició a dar clases en la UACM sin ningún tipo de preparación para la enseñanza.

En 2013 se le ofreció la plaza de “profesora investigadora” misma que aceptó, y que en teoría la obligaba a dar materias con enfoques estructuralistas. Actividades por las que se le pagaron mensualidades de 40 mil pesos.

Pero, ¿cómo? si no daba clases por estar en los mítines de AMLO.

Pues así como lo lees, cobraba 40 mil pesos por una plaza que no merecía al no estar calificada y que finalmente no cumplía por ser aviadora.

Cabe recordar, que ya en el gobierno de AMLO, miles de trabajadores fueron despedidos por las mismas acciones de la esposa de Andrés Manuel. Pese a ello, muchos le siguen aplaudiendo cada acción que realiza.

Finalmente, hay un rumor que recorre Palacio Nacional desde hace mucho de la llegada de la Cuarta Transformación a las vidas mexicanas. Uno del tipo Diego Rivera-Frida Kahlo. Personajes allegados a la pareja presidencial han asegurado por años que es la escritora y periodista, quien escribe los libros de Andrés Manuel López Obrador y por ello es Beatriz Müller quien cobra las regalías. Pero, atentos… solamente es un rumor, hay que dar el beneficio de la duda. Lo que sí es un hecho es que la esposa del presidente se beneficiaba con 40 mil pesos a la cuenta de la familia López-Gutiérrez.

CFE de Bartlett gastó 700 millones de pesos en Liverpool

En tres años y medio, la CFE de Manuel Bartlett gastó 700 millones de pesos en monederos electrónicos de la tienda Liverpool para comprar ropa a sus trabajadores.

Sí, una vez más, el gobierno de la austeridad republicana que tanto presume Andrés Manuel López Obrador vuelve a estar en el ojo del huracán.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, uno de los más cercanos a AMLO gastó dicha cantidad para “vestir” a sus empleados.

En una publicación que realizó a través de Twitter, García Orozco adjuntó las pruebas de los estrafalarios gastos de uno de los políticos más incómodos del sexenio.

Se trata de 40 contratos que se obtuvieron vía licitación pública, que van de montos desde 600 mil hasta 161 millones de pesos.

Son monederos de 9 mil 176 pesos que dieron a los trabajadores de oficina para “comprar ropa”. Estos monederos aumentaron a casi 12 mil pesos con IVA en el último contrato.

Mientras la CFE de Bartlett perdió más de 50 mil millones de pesos y es investigada por la ASF por irregularidades por más de mil 839 pesos, la austeridad republicana es un chiste.

Ni qué decir de la honestidad valiente.

Marina está presente en Quintana Roo para reforzar labores de seguridad

Para reforzar los operativos de prevención y disuadir los hechos delictivos, este miércoles arribaron a Cancún los primeros 50 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que coadyuvarán en la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado.

Los agentes serán desplegados en los municipios de Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, mismos que acompañarán a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo en los recorridos de vigilancia, además de que activarán equipos especiales con tecnología e inteligencia, para el combate a la delincuencia.

Al recibirlos, el contralmirante, Rubén Oyarvide Pedrero, secretario de Seguridad Pública les recordó que la estrategia será en dos vertientes: empleo de tecnología en labores de inteligencia y atender los orígenes de las violencias, como lo ha mencionado la Gobernadora, Mara Lezama, quien les da la bienvenida y las gracias por su apoyo y disposición.

Se espera que el resto de los elementos que harán su arribo a Quintana Roo, en los próximos días, sean desplegados en los municipios antes citados.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal refrenda su compromiso con la seguridad de los quintanarroenses.

20 de noviembre, conmemoración de los 112 años de la Revolución Mexicana

El 20 de noviembre se conmemora y festeja el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que en 2022 cumple 112 años.

El inicio de la Revolución Mexicana se dio cuando Francisco I. Madero, al proclamar el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, invitó a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había ostentado el poder durante 36 años.

‘’Este momento histórico se celebró de manera no oficial en 1928 con una carrera de relevos, pero hasta 1936 obtuvo carácter nacional a través de un decreto del Senado que expone que en dicho desfile se refleja la voluntad pacifista y conciliadora del pueblo”, se detalla.

Por tanto, año con año se lleva a cabo el “Desfile del 20 de noviembre”, donde participan contingentes deportivos pertenecientes a diversas instituciones gubernamentales.

‘‘La Revolución Mexicana es uno de los hechos más importantes de nuestra historia, porque de ahí parte la construcción del Estado mexicano como lo conocemos actualmente, su Constitución Política y el origen de muchas de sus instituciones’', se explica.

Miles de “taxis piratas” colocarán propaganda de Sheinbaum

Se dio a conocer que alrededor de 3 mil taxis piratas serán usados para promover a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en su campaña anticipada rumbo al 2024.

De acuerdo con Reforma, en su mayoría se emplearán «vochos» como taxis en bases ilegales, en Cuautepec, de la Alcaldía Gustavo A. Madero. «Yo con Claudia TeAMLO», se lee en cada uno de los pegotes que se entregaron por el diputado de Morena, Janecarlo Lozano, a los vehículos de las organizaciones de «Plaza Hidalgo», la cual lidera.

Y como se mencionó al principio de este texto, según la legislación electoral, el acto podría configurarse como un acto anticipado de campaña. Toda vez que, pese a que las calcomanías no hacen referencia al voto, el legislador sí lo hizo.

En un mitin, dijo que se trata de una campaña para promover la candidatura de Sheinbaum a la Presidencia.

Lozano «tomó protesta» a los taxistas como simpatizantes de la Cuarta Transformación y difusores del «proyecto» de Gobierno de Sheinbaum.

Los vehículos mantienen bases en zonas como el centro de Cuautepec, La Brecha, El Charco, La París, la plaza de Cuautepec, entre otras.

