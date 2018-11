Carla Medina revela su pasión más íntima

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Carla Medina es una conductora de televisión, actriz, cantante, escritora y actriz de doblaje originaria de Monterrey, es reconocida en el medio del espectáculo porque ha sido conductora principal de “Live from E!”, un programa de E! Entertainment, también ha participado en películas como “Toy Story 3” y “Zootopia” prestando su voz, además de conductora principal de Disney Channel por más de cinco años.

En entrevista exclusiva para esta casa editorial, la actriz compartió que su gran pasión es contar historias, independientemente del medio que utilice, sea el teatro, la televisión, los libros o prestando su voz, por lo que se sentía muy afortunada de las oportunidades que han llegado a su vida a lo largo de su carrera.

“Mi pasión es contar historias de la manera en que la gente me pueda dar la oportunidad de hacerlo, me considero una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de contar historias de diferentes maneras, sea prestándole mi voz a algún personaje a la hora que hago doblaje, prestándole mi cuerpo a un personaje, cuando actúo, canto, conduzco o escribo historias sobre papel cuando me toca escribir, así que estoy muy agradecida y muy contenta de que se me permita hacerlo a través de diferentes medios”, expresó.

Compartió además que este año afortunadamente ha tenido mucho trabajo, razón por la que está muy contenta, además compartió que una de las cosas más destacables de su trabajo este 2018 fue la conducción de la alfombra roja de los premios Emmy, y que para enero del próximo año conducirá los Globos de Oro.

“Estamos cerrando el año con broche de oro, estuve conduciendo la alfombra roja de los Emmy para toda Latinoamérica y para mí fue una experiencia súper linda porque nunca había estado en estos premios, así que fue un gran honor y una manera muy linda de empezar a cerrar el año, con muchísimo trabajo, incluso pasaré el fin de año en Los Ángeles, porque en enero estaré en los Golden Globes, así que creo que empezaré un 2019 muy feliz haciendo lo que me gusta”, expresó.

Actualmente también está en dos obras de teatro vigentes en la Ciudad de México, que son “La estética del crimen”, y a partir del pasado 27 de noviembre comenzó con una nueva obra titulada “Sí mi amor, lo que tú digas”, continúa con la gira de su tercer texto publicado “Libro mágico” y cuenta que ya empezaron a grabar “Toy Story 4”, en la que ella presta su voz para darle vida al personaje de “Trixie”.