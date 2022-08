Compradores protestan en Puerto Cancún: denuncian fraude inmobiliario

Un grupo de compradores en los edificios del proyecto Elite Marea, en Puerto Cancún, protestaron y exigieron la entrega de sus departamentos, los cuales afirman ya fueron pagados.

Acusaron de fraude a la inmobiliaria y en específico al empresario Gustavo Tomé, ya que no les ha entregado sus departamentos, casas y penthouses, cuyo valor oscila entre los ocho y 12 millones de pesos, pese a que muchas de las unidades fueron liquidadas entre 2018 y 2019.

Las personas afectadas, quienes protestaron al mediodía de este sábado, señalaron que los departamentos están en obra gris, es decir que les faltan los acabados finos, como puertas y ventanas, además de que no cuentan con los servicios de agua y energía eléctrica.

Javier Estrella, uno de los afectados, explicó que compró dos departamentos en Coyoacán, en la Ciudad de México, con un costo de cuatro millones de pesos a una empresa de Tomé, pero al no haber avances en la construcción de estos bienes, le ofrecieron cambiarlos por un departamento en los edificios Elite Marea con la promesa de entregárselo en 2021, lo cual no ha sucedido.

“Nos hemos sentido humillados, abusados, porque nuestro dinero está ahí en Elite Marea, desde hace cuatro años. Es un abuso lo que están cometiendo contra nosotros. No nos contestan y no nos dan información, aseguró”.

Señaló que de aproximadamente 120 departamentos, sólo se han entregado 20, los cuales ni siquiera están concluidos ni cuentan con los servicios básicos. Una de ellas es Corina Álvarez, a quien le entregaron recientemente las dos propiedades que adquirió en 2018 y 2019 y que, debieron de haberle dado desde hace tres años.

“A mí me entregaron mis departamentos a través de una negociación, pero tengo que conectar la luz, porque no lo pudieron hacer porque les deben a sus proveedores. De hecho, la obra no avanza, porque le deben a la administración millones de pesos y no hay régimen de condóminos porque no se ha liquidado el saldo. A la Comisión Federal de Electricidad les deben también 12 millones de pesos, por lo que no tenemos luz, vienen camiones de agua porque tampoco hay convenio con Aguakan”, declaró.