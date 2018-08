Indígenas quieren consulta sobre el Tren Maya

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Al igual que al inicio del presente sexenio, representantes mayas buscarán una consulta pública indígena en torno al proyecto del Tren Maya, anunciado este lunes por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, quien además informó de la inclusión de Yucatán en el proyecto.

Hermelindo Be Cituk, coordinador estatal de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa), sostuvo que activarán los mecanismos para pedir que se haga valido dicho recurso, y los mayas sean consultados por el proyecto.

También te puede interesar: Ingenieros de Q. Roo quieren ‘subirse’ al Tren Maya

“Se reactiva el Congreso Peninsular Maya que reúne a los principales representantes de los tres estados donde hay comunidades mayas… la intención, como hace seis años, es que se haga una consulta, se pida la opinión de toda la comunidad maya”, comentó Be Cituk.

Agregó que no están en contra del tren, sin embargo, buscan que sea legal su conformación porque podría acarrear, además de un impacto ecológico, uno social. Basan su petición en el artículo 2 constitucional en la que se menciona el tema de conformación de la nación que tiene como base los pueblos indígenas y otras disposiciones relacionadas con el tema.

Además, mencionó el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por medio del cual se menciona la figura de la consulta pública a las comunidades.

“Sabemos que reactivaría la economía de la región, pero muchos no saben la cuestión indígena, porque piensan que estamos en contra, no, no estamos en contra, lo que se busca es la inclusión indígena, así como está en las leyes”, enfatizó.

La siguiente semana será cuando se reúnan los representantes de las diferentes comunidades mayas, tanto de Quintana Roo, como de Campeche y Yucatán.