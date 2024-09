Comunidades rurales rezagadas en esta administración; afirma dirigente indígena

Comunidades rurales de los alrededores de Solidaridad quedaron rezagadas nuevamente en esta administración municipal, afirmó el dirigente indígena Hermelindo Be Cituk.

En entrevista, recordó que diversas comunidades, como Punta Laguna o el Ejido Lázaro Cárdenas, quedaron sin los accesos y servicios públicos en esta administración.

“Existen muchas comunidades indígenas y muchos de ellos no han sido tomados en cuenta, como el ejido Lázaro Cárdenas, que le pertenece al municipio de Solidaridad, pero que hasta la fecha no tiene acceso a la cabecera municipal y los servicios no existen y hay otros, como Punta Laguna, Hidalgo y Cortés que también pertenecen geográficamente a Solidaridad, pero no tienen atención de los gobiernos”, dijo Be Cituk.