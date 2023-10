Con arma blanca, lesionan brutalmente a perrito de Playa del Carmen

Un tercer caso de maltrato animal de forma brutal surgió en Playa del Carmen, cuando un hombre laceró con un arma blanca en repetidas ocasiones a un perrito en la colonia Cristo Rey.

Esta persona con un machete agredió al can el pasado domingo, por lo que ante el señalamiento ciudadano fue detenido y se prepara una denuncia por delitos contra la fauna ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad dio a conocer que se trata de Gabinio N., un hombre de 53 años originario de Yucatán. El animal herido recibió atención del Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis.

Lourdes Várguez Ocampo, secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático de Solidaridad, explicó que la persona detenida tiene antecedentes de violencia familiar.

“Tiene unas heridas muy profundas y el tema mucho más a fondo porque el hombre que macheteó al animalito es una persona que ya ha sido acusada de violencia familiar y tenemos un foco rojo (...) vamos a levantar la denuncia porque no puede salir como si nada hubiera pasado porque ya es reincidente y no hablo no sólo de violencia contra los animales, sino que también ha dañado a su familia”, explicó Várguez Ocampo.