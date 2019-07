Con malos funcionarios solo se tiene como resultado malos gobiernos

El país está en una situación tal, como no había estado en 70 años, es por ello que los pronósticos apuntan a que esas personalidades no están cualificadas para ejercer sus funciones, porque es muy lamentable ver que ninguno de los diputados conoce ni la Constitución, ni a las leyes, y, la mayoría de los senadores son gentes que no tienen una educación media básica, como por ejemplo el presidente quien nada más se tardó 17 años en sacar su título.

Entonces los mexicanos no deben de extrañarse de lo que estamos viviendo y menos los que votaron por estas personas, ya que eso demuestra que son gentes que tienen unas cualificaciones peores a las de los personajes que eligieron.

Lo importante en un mundo, con tantos chavistas como los que hay en España en donde por el momento no hay solución porque las fuerzas de izquierda no pueden sentarse a negociar nada y han paralizado a este hermoso país, donde este tipo de gentes son las mismas que están y que existen a lo largo y a lo ancho de nuestra República, que son una bola de facinerosos, malditos chavistas, mejor deberían de ir a promover sus ideologías a Venezuela o a Cuba, ahí donde a lo mejor si son aceptados, pero que recuerden que será la historia quien los va a juzgar, por lo pronto será mejor pensar a qué lugar sería conveniente desterrarlos para cuando se acabe su teatrera actuación. Mientras tanto que no se olviden que el tic tac, tic tac, del reloj sigue marcando el fin de esta pesadilla.

DIVER GENTES, un concepto de negocios creado por empresarios mexicanos

En un evento sin precedentes se reúne por primera vez a los expertos de negocios en el área fiscal, ventas, inversión, liderazgo e inteligencia financiera. Más de 7 mil empresarios reunidos en un solo espacio y un programa de contenidos diseñado en conjunto con el equipo de Robert Kiyosaki, con el único objetivo de acelerar tu camino hacia un nuevo nivel de riqueza que perdure.

Impartirán durante 2 días un entrenamiento intensivo (27 y 28 de julio/2019, en la Ciudad de México) en los que Robert Kiyosaki, Blair Singer, Tom Wheelwright y otros seis expertos más te enseñarán las técnicas para cambiar tu realidad financiera en la nueva economía.

¿Quién es Robert Kiyosaki?

Robert Kiyosaki nació en Hawai el 8 de abril de 1947, hijo de una familia de clase media. Su padre era un profesor de escuela y su madre, enfermera. Al terminar su carrera universitaria, se unió al cuerpo de Infantería de Marina y fue a Vietnam como oficial y piloto de helicópteros de guerra. A su regreso inició su carrera en el mundo de los negocios y fue en 1977 cuando fundó su primera compañía, que introdujo con éxito en el mercado la primera billetera de nylon con velcro para surfistas.

Es así como hizo caso a ambos padres: terminó sus estudios y luego se dedicó a incrementar sus activos.

En 1985 co fundó una compañía internacional de educación en negocios e inversiones y brindaba asesoría a miles de graduados. Kiyosaki se retiró a los 47 años de edad y desde entonces se dedica a las inversiones en el mundo inmobiliario y a ofrecer conferencias a banqueros, inversores, hombres de negocios y público en general.

Padre rico Padre pobre, su obra central

Famoso y no menos polémico, el libro fue escrito junto con Sharon Lector y ha sido un fenómeno mundial con más de 50 millones de ejemplares vendidos, traducidos a 40 idiomas y disponibles en más de 80 países. En él, Kiyosaki da cátedra sobre el dinero, la riqueza y el éxito, tres ejes que sin duda resultan muy atractivos y llamativos para cualquier persona.

El gurú financiero dice haber recibido por parte de su padre rico todas las enseñanzas que propaga alrededor del mundo. Pero su obra es controvertida y genera todo tipo de opiniones, seguidores y detractores: desde quienes se oponen a sus teorías y su supuesta historia de vida, hasta quienes lo consideran un precursor en el manejo del dinero y en la forma de educar financieramente tanto a niños como a adultos.

¿En qué se inspiró? A los 9 años, Robert conoció al padre de su mejor amigo Mike, un hombre con ideas muy distintas a las de su propio padre, más positivo y capaz de entender la mentalidad financiera de los ricos. Este sería el punto que dispara la confusión en la mente de Kiyosaki respecto al factor dinero y lo que lo inspiró a escribir su famoso libro.

En él, Kiyosaki explica cómo su padre biológico -el padre pobre-le dice que debe ir a la escuela y luego a la Universidad, ya que esa sería la única forma de tener éxito económico. Mientras que el padre de su amigo -el padre rico- le aconseja que aprendiera a manejar el dinero como lo hacían los ricos, ya que eso le garantizaría la verdadera libertad financiera. Establece de esta forma una clara diferenciación entre quienes tienen mentalidad de pobre y quienes de rico.

El tema central que trata su libro es que “ser rico es una libertad y una decisión”. Y afirma que ante esto no hay un método, pero sí ciertos indicios para saber que se va por la buena senda, como por ejemplo la cultura del esfuerzo que los mayores enseñan a sus hijos.

El gurú y asesor financiero viaja por el mundo ofreciendo conferencias e insiste en que no vende secretos ni fórmulas mágicas, sino que la clave para alcanzar la independencia financiera es lograr que el dinero trabaje, evitar el endeudamiento e invertir constantemente para generar cada vez más activos.

¿Ser rico es sinónimo de ser exitoso? No siempre, el éxito se logra cuando uno está en equilibrio con todo lo que lo rodea. El dinero da libertad, pero no garantiza el éxito. Y tampoco la felicidad, aunque ayude a encontrar el camino hacia ella. Kiyosaki nos enseña cómo el miedo y la ambición desmedida evita la riqueza.

Algunos de sus pensamientos los puedes leer en: *El miedo sale muy caro.

*¿Dónde invertir mi dinero?

*Comprar una casa no es una aspiración de riqueza.

*Los libros mejor vendidos.

*Enseñe a sus hijos a ser ricos y felices.

Felicitaciones a quien comparte sus conocimientos

Temas como el tratado anteriormente demuestra que para tener resultados exitosos y positivos, la mejor arma que pueden tener las nuevas generaciones es estar capacitadas en todos los sentidos, para que indiferentemente de la situación por la que atraviesen, haya crisis o no, puedan superar cualquier obstáculo en su camino pero siempre con éxito.

Es por ello que deseamos enviarle una enorme felicitación a todos los organizadores de este tipo de eventos ya que por su visión, y que es radical, tiene un valor inimaginable e infinito.

Y el encausarlos de cómo tener éxito en la vida es la mejor inversión que los hijos y los nietos pueden tener para que lleguen a ser productivos haciendo cosas positivas por el país y no destruirlo con ambiciones viscerales.

Ojalá que muchos tomen ejemplos de estos grandes asesores para que también puedan tener un futuro prometedor.

Se pide austeridad en el gobierno pero no en lo personal

Se dice “el Vox populi” que mientras el presidente no le da apoyo a las guarderías y le ha recortado el presupuesto a muchas instituciones para llevar a cabo la austeridad en el gobierno, él mandó a un pariente muy cercano, a uno de los lugares más exclusivos de San Luis Potosí, a un camp de verano donde se pagan 64 mil pesos por 14 días o 40 mil pesos la estadía por una semana, lo que es inaceptable.

Sería bueno que deje de seguir ignorando los problemas más apremiantes como lo es el sargazo, porque eso demuestra que aunque él dice que está muy buzo y es muy inteligente, estas acciones demuestran todo lo contrario.

Con esos desaciertos de mandar a su hijo a un camping en San Luis Potosí con un costo de miles de pesos no es razonable, y con eso demuestra que su capacidad de reflexión no es la que debe tener un presidente.

En su página de la internet, este lugar informa que es una organización fundada hace 33 años y su misión es “contribuir con las familias en la formación de niños y jóvenes de una manera activa, práctica, divertida, vivencial y segura, fomentando en todo momento el contacto con la naturaleza, deporte, compañerismo, comportamiento, honor, entusiasmo, solidaridad y sana competencia, entre otros, para la superación de retos personales y de equipo”.

Y fue precisamente en el estado de San Luis Potosí, donde hizo énfasis en sus programas de bienestar y en cómo el gobierno federal cambió para dar paso a una administración austera y sin lujos. Este hecho ha sido criticado debido a la política de austeridad del Gobierno Federal, mientras que el hijo del mandatario mexicano vacaciona en “el camp más fifí de Latinoamérica”.

FMI recorta el pronóstico de crecimiento económico de México

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó el pronóstico de crecimiento económico de México de 1.6% a 0.9% para este año.

El organismo presentó su informe de actualización de perspectivas, en el que argumentó que el ajuste al PIB nacional refleja las rebajas de las calificaciones crediticias, la debilidad de la inversión y el menor consumo, los cuales derivaron de la incertidumbre que generan las políticas.

El FMI también informó la proyección para 2020, que mantienen en 1.9%. Ambas previsiones están lejos de los objetivos del gobierno federal de expandirse a tasas de 4% anual durante el sexenio.

Con el ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.6% a 0.9% al pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2019, el consenso de instituciones financieras ve un bajo desempeño del PIB nacional y no llegará a 1% al acabar el año.

Si se materializan las previsiones del organismo, será el peor inicio de una administración desde el sexenio de Fox, cuando el PIB arrancó con una contracción de 0.4%.

Al presentar el informe sobre la actualización de las perspectivas de la economía mundial, el FMI detalló que entre los factores que afectan el desempeño de la actividad mexicana están la débil inversión privada y la desaceleración en el consumo.

Además advirtió que la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, puede continuar en crecimiento tras la reciente rebaja en la nota soberana por parte de Fitch Ratings y el cambio de perspectiva que aplico Moody’s.

El FMI dejó sin cambios los escenarios proyectados para el próximo año, en el que espera un repunte de la economía, con una tasa de crecimiento de 1.9%.

Los pronósticos de crecimiento de la economía por parte del FMI son poco favorables en comparación con el mundo.

