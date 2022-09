Con todo y suspensión, Tren Maya sigue arrasando con la selva

Sin previo aviso a los propietarios, personal del Ejército Mexicano inició labores de desmonte para el Tren Maya en terrenos ubicados al norponiente de Playa del Carmen; el Poder Judicial otorgó a los dueños una suspensión de amparo, pero esto no ha detenido los trabajos.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, desde la semana pasada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llegaron con maquinaria perteneciente a los cuerpos de ingenieros militares.

Derivado de lo anterior, Dolores Sánchez Lucero, propietaria del terreno “Camino del Sol”, promovió una demanda de amparo contra el instituto armado que ahora resuelve un tribunal de Yucatán con el número de expediente 1954/2022.

La propietaria reclama la falta de notificación, pues los militares llegaron a su terreno sin aviso, pero además pide un pago justo por sus tierras, ya que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ofrece 200 pesos por metro cuadrado, mientras que en un peritaje se da a conocer que el metro cuadrado en esa zona tiene un costo de mil 200 pesos. El peritaje fue realizado por “Peritos Valuadores M&M” en junio pasado.

El lugar se encuentra en el acceso a las comunidades de Nuevo Noh-Bec y Campesinos Unidos, a unos 10 kilómetros en línea recta al norponiente del centro de Playa del Carmen.

En ese punto se observa maquinaria pesada color verde olivo operada por militares. Personal que trabaja en el punto confirmó que se trata del mismo cuerpo de ingenieros que colaboró en los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y ahora lo hace en el tramo 5 norte del Tren Maya.

De acuerdo con Sánchez Lucero, se encuentran en la misma situación de intromisión de maquinaria pesada en los terrenos, al menos otros 10 propietarios, algunos de ellos ni siquiera saben leer y escribir.

“Yo no me opongo al Tren (...) pero tampoco me puedo prestar a estas anomalías de quiénes estén manejando las secretarías (de estado), como Sedena, Fonatur, Indavi, Sedatu, no se pueden cometer estos despojos (...) no hubo ningún aviso”, aseveró Sánchez Lucero.