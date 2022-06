Conade: Cosechan quintanarroenses primeras medallas en judo

Luego de los primeros días de competencias en la disciplina de judo, la delegación quintanarroense ya suma seis medallas en los Juegos Nacionales de la Conade 2022, que se realizan en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora.

El jueves fueron dos de oro y tres preseas de bronce en la categoría Sub-15. Ariadna Chávez se subió a lo más alto del podio en la división de los -58 kilogramos rama femenil, luego de vencer en la gran final a Ariadne Espinoza, de la Ciudad de México.

“Estoy muy feliz, me concentré mucho, mi mamá me lo dijo, mi maestra, todos me apoyaron y me decían que mi equipo y yo íbamos a ganar y estoy muy contenta de poder lograrlo”, fueron las palabras de Ariadna tras ser campeona nacional.

Mientras que en la rama varonil, Máximo Vázquez se colgó la insignia dorada al superar en la final de la división de los -64 kilogramos a Jorge Villalón de Nuevo León.

“Me siento demasiado satisfecho porque me ha costado mucho, he pasado todo un año preparándome, entrenando a tope para tener este resultado que yo sabía que iba a dar, porque en cada entrenamiento puse mi corazón, mi alma, mi ser y todo”, confesó el nuevo monarca de los -64 kilos.

En tanto las medallas de bronce fueron para Naomi Dubai Cardona Salazar en los -44 kilogramos, Dulce Ixchel Pech Hernández en los -48 kilogramos y Crisaliz Monserrat Godínez García en los -53 kilogramos.

Este viernes 17 de junio continuaron las acciones, pero ahora en la categoría Sub-18, donde la quintanarroense Valeria Escalante se quedó con la plata en la categoría Sub-18 femenil en la división de -40 kilogramos.

La originaria de Tulum les ganó a las representantes de Aguascalientes e Hidalgo; sin embargo, sucumbió ante la oponente de Jalisco, sumando la sexta medalla para judo hasta el momento en los Juegos Nacionales de la Conade 2022, que se realizan en Hermosillo, Sonora.

Para el día de hoy continúan las emociones dentro de esta disciplina, en la que los judocas quintanarroenses continuarán en la búsqueda de más preseas para la entidad.