Conade: Quintanarroenses superan errores y logran preseas de oro en tiro con arco

Los quintanarroenses Zulema Ramírez y Roberto Sarti subieron a lo más alto del podio de ganadores en la primera jornada del Tiro con Arco en los Juegos Nacionales Conade 2022, que se desarrollan en Hermosillo, Sonora.

El arquero estatal se agenció la medalla de oro en la modalidad de arco recurvo rama varonil, mientras que Zulema Ramírez cosechó una de oro y dos de plata en la misma modalidad, rama femenil.

Un excelente inicio tuvo el equipo quintanarroense de Tiro con Arco en los Juegos Nacionales Conade 2022, disciplina que tiene como escenario el campo “Alejandra Valencia”, ubicado en la Unidad Deportiva del Noroeste de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La primera medalla en llegar para el conjunto caribeño fue de oro por conducto de Roberto Sarti Mendoza, que se recuperó en la segunda distancia, luego de que en su primera participación no tuvo la mira equilibrada y no había alcanzado a estar en zona de medalla.

“En la primera distancia no me fue muy bien, tuvimos algunos errores que me dejaron lejos de la posibilidad, pero para la segunda distancia las cosas fueron distintas y mejoramos muchísimo y logramos la medalla de oro”, señaló el arquero estatal, que está debutando en la máxima justa deportiva del país.