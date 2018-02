Conalep logra disminuir embarazos en sus estudiantes

Pedro Olive/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El proyecto de aplicación de cuestionarios a alumnos de secundaria y preparatoria para la prevención de embarazos no deseados en los planteles se ha detenido por la falta de presupuesto para la impresión de dichas encuestas y la poca promoción de campañas por parte de la Secretaría de Salud (Sesa) y la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

En contraste, en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel Cancún Dos, decidieron pedir apoyo a instancias como la asociación civil Vida y Familia (Vifac), y el Centro de Integración Juvenil (CIJ), quienes llevaron pláticas y actividades dirigidas a la prevención de embarazos y estudios aplicados al plantel, respectivamente, logrando disminuir los índices de embarazos en años anteriores.

En noviembre del año pasado, directivos del Conalep Cancún Dos tomaron la decisión de realizar acciones para prevenir los casos de embarazos que se registraban en ciclos escolares anteriores con al menos 15 por año; para esto pidieron el respaldo a dos instituciones expertas en la materia, la primera el CIJ, quien apoyó con un estudio, y Vifac, con unas pláticas dirigidas a los jóvenes a lo largo de tres semanas.

Los insumos para las ocho sesiones de los talleres referidos fueron proporcionados por Vifac, el proyecto concluyó con una exposición de murales realizada en el interior de las bardas perimetrales del referido plantel. La titular de SEQ, Ana Isabel Vásquez Jiménez, dio a conocer que el proyecto del cuestionario para prevención de embarazos requiere de presupuesto con el que no se cuenta, y que en las siguientes semanas, junto con la Sesa, iniciará la distribución de condones en las escuelas y la promoción de valores.

“En el caso del Colegio de Bachilleres no es un problema alarmante, no quiere decir que no tengamos chicas embarazadas, las hay porque no podemos cuidarlas en todos lados, en el plantel se imparten pláticas de prevención en la materia de ética y valores, orientación escolar, incluso en biología; las chicas que tenemos embarazadas, todas han concluido sus estudios, porque les brindamos apoyo”, comentó Antonio Granados, subdirector del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún Uno.

Las actividades de prevención de embarazos en secundarias y planteles de educación media superior se limitan a la entrega de condones por parte de las autoridades de la Sesa, a través de las diferentes jurisdicciones, en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); por medio del área de medicina preventiva los jóvenes en edad reproductiva únicamente reciben condones.