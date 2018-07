Reactiva calor riesgo de incendios urbanos

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las altas temperaturas que se registran en la geografía local, han reactivado el riesgo de connatos de incendios en áreas verdes y lotes baldíos de la zona urbana de Playa del Carmen, según han alertado elementos del cuerpo de Bomberos.

Durante el presente mes de julio, en que los termómetros están alcanzando diariamente los 34 grados centígrados y los 42 grados de sensación térmica, se han registrado al menos sei siniestros, principalmente impactando en puntos variados de la colonia Ejido y en la Nicte Há.

Yivi Méndez Jiménez, jefe del heroico cuerpo para atención de emergencias, exhortó a la población en general a evitar este tipo de situaciones dejando de propiciar la quema de basura, realizar fogatas o tirando colillas de cigarros en zonas con vegetación.

“Lo que les pedimos a la población en general es que eviten realizar prácticas peligrosas, que puedan representar el inicio de fuego en puntos donde hay vegetación seca, misma que puede encenderse de forma sencilla. También que no quemen basura, ya que ésta es una de las principales malas prácticas y para finalizar es no tirar los residuos de cigarros ya que pueden también comenzar a quemar basura o hierba, si no están bien apagados”, dijo el bombero.

Adicionalmente, adelantó que durante las próximas semanas el Cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen, estará abriendo la convocatoria para nuevos elementos con el objetivo de complementar el equipo humano con el que se cuenta para la operación de las 6 estaciones que se mantienen activas en diferentes puntos del municipio.

“Esperamos que esto se pueda dar a finales del mes de septiembre. Actualmente contamos con una plantilla total de 45 bomberos y necesitamos 30 más para que sean asignados de manera proporcional en las estaciones de Puerto Aventuras, zona centro (aeródromo), la base Central de la carretera federal, en la colonia Nicte Há y la del fraccionamiento Villas del Sol y en Villas Riviera”, dijo Méndez Jiménez.

Indicó que lo ideal es que se puedan integrar, al menos 30 elementos más, quienes deben de cumplir con el perfil de servicio, vocación y capacitación adecuada para brindar una atención a la ciudadanía en momentos de emergencias, crisis y posibles rescates urbanos