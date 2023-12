El Juzgado Quinto de Distrito concedió un amparo a los vecinos del fraccionamiento Urbi, ubicado en el municipio de Benito Juárez, contra diversas irregularidades que han ocasionado el brote de aguas negras que afectan a sus propiedades.

En conferencia de prensa, miembros de las organizaciones Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Grupo Ecológico del Mayab (Gema), así como un representante del fraccionamiento, acusaron que más de 20 mil personas son afectados por el brote de aguas contaminadas, debido a una serie de omisiones por parte de la constructora.

Antonella Vázquez, miembro de DMAS, explicó que el amparo, concedido el jueves pasado, establece que se deben realizar desazolves para paliar el problema de las aguas contaminadas que afecta a más de 4 mil viviendas, lo cual se realizó hace algunos días.

“También se le ordenó a la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano que acredite si hay o no planta de tratamiento (de aguas negras) y que inmediatamente de un informe de que se están recolectando las aguas o existirá una multa”.

Añadió que el juzgado también ordenó a otras instancias, como la Tesorería municipal y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que rindan informes completos en los que deben confirmar si hay o no fianzas para que estos casos no sucedan, pues se sabe de una con valor de 14 millones de pesos que no se ha podido utilizar, pero que prevén que sea insuficiente para la construcción de una planta de tratamiento y por qué no se ejecutaron en ese momento, así como las constancias de no adeudo de agua potable y alcantarillado para vender las más de 4 mil 500 viviendas del fraccionamiento.

Conceden amparo para vecinos de Urbi para atender brotes de aguas negras / (Foto: José Aldair)

“Se presentó amparo indirecto por la omisión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Sustentable del estado, contra la Secretaría de Desarrollo Urbano y contra Tesorería municipal, contra CAPA y contra el Infonavit”.

Por su parte, Víctor Hugo Guizasola, presidente del Comité de Vecinos Propietarios del Fraccionamiento Urbi, aseguró que el fraccionamiento con alrededor de 20 mil habitantes

“Hoy en día es una fosa séptica grandísima, sobre todo en la época de lluvias, pues las aguas negras se desbordan de los drenajes y, al no haber una planta de tratamiento” mucha de esta agua se desborda por las viviendas y, cuando se bombea, se va al aire libre, a unos pozos pluviales que están al final del fraccionamiento y que afectan el medio ambiente.