El gobierno municipal de Benito Juárez apuesta en las reuniones con las empresas concesionarias del servicio de transporte público por retomar el esquema del sistema integral de manera paulatina.

Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento, comentó que, con ello, una de las primeras tareas sería el reordenamiento de las rutas.

“La clave en este momento es el reordenamiento de rutas, de las modalidades, todos tienen espacio y son importantes en el sistema. No podemos pensar en este momento en migrar a otro tipo de unidades, porque lleva cierto tiempo con las armadoras, eso viene a mediano plazo, a corto plazo corresponde un reordenamiento de las rutas”.

Comentó que el reordenamiento de las rutas es primordial como primer paso para llegar sistema de transporte que sea integrado, que tenga orden y que sea eficiente.

Refirió que la administración 2016-2018 se aprobó una prórroga en la concesión del servicio a las mismas empresas y bajo los mismos términos, en el que no se estableció modificar la estructura del transporte y sólo se añadieron kilómetros, pero no nuevas rutas que no satisfacen las necesidades de la ciudad.

Concesionarias de transporte público van por mejor servicio y reordenamiento de rutas / (Foto: José Aldair)

“Es un tema que requiere de análisis, que requiere de expertos en la materia, pero no debemos de ir con prisa, sino hacerlo de manera responsable para que sea efectivo y funcione”.

El funcionario comentó que, en la última reunión con representantes de las empresas concesionaria, primero se escuchó “algunos temas e inquietudes” que tenían los encargados del transporte, pero se reconoció que se tiene que migrar a un sistema integrado.

“Al final del día, todos coincidimos en el objetivo de lo que debe ser el transporte público para Benito Juárez. Hay que hacer ajustes, porque la ciudad cambia, es muy dinámica y hay que ir actualizando los datos”.

Gutiérrez Fernández comentó que en el actual reglamento de transporte ya hay una ruta a seguir, pero también depende de muchas voluntades para que se pueda llevar a cabo la transformación del sistema de transporte y movilidad en la demarcación.

“Son varios pasos que se tienen que dar para mejorar, no es un tema que va a llevar poco tiempo, hay que ir avanzando, dando para adelante. Por parte de la administración municipal existe la voluntad, por parte del gobierno del estado me atrevo a decir que existe la voluntad , porque hay un trabajo coordinado para migrar a ese sistema”, comentó, para añadir que las empresas concesionarias también han expresado su deseo de mejorar el servicio.